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    耳塞式無線耳機

    TAE4205BK/00

    用心感受強勁低音

    喜愛沉醉於低音之中？只需輕輕一按此耳塞式無線耳機的按鈕，即可帶來更強勁低音！為您提供 10 小時的播放時間、快速充電和柔軟耳塞，以確保佩戴穩固並帶來更好的被動式噪音阻隔效果。

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    耳塞式無線耳機

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    用心感受強勁低音

    • 8.2 毫米驅動器 / 封閉式設計
    • 耳塞式
    低音增強效果按鈕。瞬間帶來更強勁低音

    低音增強效果按鈕。瞬間帶來更強勁低音

    這款無線耳機配備 8.2 毫米釹合金驅動器，為您帶來清晰音效和強勁低音。只需一按線控式遙控器的低音增強效果按鈕，音效瞬間提升至另一層次。

    10 小時播放時間。USB-C 充電

    10 小時播放時間。USB-C 充電

    透過 USB-C 充電 2 小時，即可提供 10 小時的播放時間。如果電量不足，只需快速充電 15 分鐘，就能延長使用 1.5 小時。無論您是否正在使用耳塞，都可將扁平耳機電線舒適地掛在頸後。

    穩固、靈活、舒適

    穩固、靈活、舒適

    橢圓形音管和可更換耳塞護蓋令耳塞式耳機舒適貼合。柔軟耳塞緊貼耳脊，以確保佩戴穩固並帶來更好的被動式噪音阻隔效果。

    線控式遙控。從播放清單輕易切換至通話

    線控式遙控。從播放清單輕易切換至通話

    接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。透過智能藍牙配對，此系列耳機可將曾配對的裝置記住。

    3 種橡膠耳塞護蓋可供更換

    -

    將耳機舒適地放置於頸後

    -

    強力 8.2 毫米釹合金驅動器

    -

    快速充電。充電 15 分鐘，即可額外進行 1.5 小時訓練

    如果您需要加速充電，快速充電可以在充電 15 分鐘後，為您提供 1.5 小時的播放時間。

    智能配對，自動尋找藍牙裝置

    只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。

    佩戴穩固的耳塞。更佳的被動式噪音阻隔。

    -

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      喇叭直徑
      8.2 毫米
      振動膜
      PET
      磁鐵類型
      NdFeB
      頻率響應
      20 - 20 000  Hz
      敏感度
      105  分貝

    • 連接

      藍牙版本
      5.0
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      有效範圍
      最多 10  米

    • 外盒

      長度
      42.2  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      22  厘米
      總重量
      2.788  kg
      高度
      21.2  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10967 1
      淨重
      0.84  kg
      淨重
      1.948  kg

    • 舒適

      音量控制
      來電管理
      • 接聽／結束通話
      • 拒接來電

    • 內紙箱

      長度
      10.2  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      10.1  厘米
      高度
      17.5  厘米
      淨重
      0.105  kg
      總重量
      0.298  kg
      淨重
      0.193  kg
      GTIN
      2 48 95229 10967 8

    • 電源

      電池類型
      鋰離子電池
      可重複充電
      音樂播放時間
      10  小時

    • 包裝尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      3  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 10967 4
      總重量
      0.082  kg
      淨重
      0.035  kg
      淨重
      0.047  kg

    • 產品尺寸

      高度
      2  厘米
      寬度
      10  厘米
      深度
      4  厘米
      重量
      0.016  kg

    • 配件

      USB 線
      USB-C 線

    • 設計

      顏色
      黑色

    • UPC

      UPC
      8 40063 20088 3

    Badge-D2C

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