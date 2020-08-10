耳塞式無線耳機
用心感受強勁低音
喜愛沉醉於低音之中？只需輕輕一按此耳塞式無線耳機的按鈕，即可帶來更強勁低音！為您提供 10 小時的播放時間、快速充電和柔軟耳塞，以確保佩戴穩固並帶來更好的被動式噪音阻隔效果。 查看各種好處
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低音增強效果按鈕。瞬間帶來更強勁低音
這款無線耳機配備 8.2 毫米釹合金驅動器，為您帶來清晰音效和強勁低音。只需一按線控式遙控器的低音增強效果按鈕，音效瞬間提升至另一層次。
10 小時播放時間。USB-C 充電
透過 USB-C 充電 2 小時，即可提供 10 小時的播放時間。如果電量不足，只需快速充電 15 分鐘，就能延長使用 1.5 小時。無論您是否正在使用耳塞，都可將扁平耳機電線舒適地掛在頸後。
線控式遙控。從播放清單輕易切換至通話
接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。透過智能藍牙配對，此系列耳機可將曾配對的裝置記住。
穩固、靈活、舒適
橢圓形音管和可更換耳塞護蓋令耳塞式耳機舒適貼合。柔軟耳塞緊貼耳脊，以確保佩戴穩固並帶來更好的被動式噪音阻隔效果。
快速充電。充電 15 分鐘，即可額外進行 1.5 小時訓練
如果您需要加速充電，快速充電可以在充電 15 分鐘後，為您提供 1.5 小時的播放時間。
智能配對，自動尋找藍牙裝置
只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 喇叭直徑
-
8.2 毫米
- 振動膜
-
PET
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
- 敏感度
-
105
分貝
-
連接
- 藍牙版本
-
5.0
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
-
外盒
- 長度
-
42.2
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
22
厘米
- 總重量
-
2.788
kg
- 高度
-
21.2
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11024 0
- 淨重
-
0.84
kg
- 淨重
-
1.948
kg
-
舒適
- 音量控制
-
是
- 來電管理
-
-
內紙箱
- 長度
-
10.2
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10.1
厘米
- 高度
-
17.5
厘米
- 淨重
-
0.105
kg
- 總重量
-
0.298
kg
- 淨重
-
0.193
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11024 7
-
電源
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 可重複充電
-
是
- 音樂播放時間
-
6*
小時
- 待機時間
-
110* 小時
- 通話時間
-
5.5* 小時
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 11024 3
- 總重量
-
0.082
kg
- 淨重
-
0.035
kg
- 淨重
-
0.047
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
2
厘米
- 寬度
-
10
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 重量
-
0.016
kg
-
配件
- USB 線
-
USB-C 線
-
設計
- 顏色
-
白色
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20105 7
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