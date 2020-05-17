3000 series 蓋耳式耳機
您的音樂、您的風格。
為您帶來身臨其境的音樂體驗。這款蓋耳式耳機提供清晰音質和強勁低音。柔軟的頭帶舒適無比，加上啞光色彩設計，盡顯個人音樂風格。 查看各種好處
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豐富低音，清晰音效
一次又一次重現您的美好音樂體驗。32 毫米釹合金驅動器帶來強勁重低音和清晰音質。密封式設計打造出色隔音效果，讓您時刻享受最喜愛的樂曲。
輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶
此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。
超薄摺疊設計，方便收藏
暢享強勁低音。耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。
線控式遙控，輕鬆控制音樂及通話
接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。如果手機放在口袋裡，有角度的連接器可以保持耳機插入到便攜智能手機。
超精巧摺合式設計，方便攜帶
超精巧，可摺合，方便攜帶，音樂輕鬆帶著走。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 喇叭直徑
-
32 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
32 ohm
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
- 最大輸入功率
-
30 mW
- 敏感度
-
106 dB
- 類型
-
動態
-
連接
- 纜線長度
-
1.2 米
- 連接器
-
3.5 毫米
- 麥克風
-
內置麥克風
-
外盒
- 長度
-
21.2
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
17
厘米
- 總重量
-
0.96
kg
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11027 1
- 淨重
-
0.459
kg
- 淨重
-
0.501
kg
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
5
厘米
- EAN
-
48 95229 11027 4
- 總重量
-
0.26
kg
- 淨重
-
0.153
kg
- 淨重
-
0.107
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 寬度
-
16.5
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 重量
-
0.153
kg
-
設計
- 顏色
-
藍色
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20109 5
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