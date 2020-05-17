搜尋字眼

ZH
EN
  • 您的音樂、您的風格。 您的音樂、您的風格。 您的音樂、您的風格。

    3000 series 蓋耳式耳機

    TAH4105WT/00

    您的音樂、您的風格。

    為您帶來身臨其境的音樂體驗。這款蓋耳式耳機提供清晰音質和強勁低音。柔軟的頭帶舒適無比，加上啞光色彩設計，盡顯個人音樂風格。

    查看各種好處

    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    3000 series 蓋耳式耳機

    類似產品

    See all 頭帶

    您的音樂、您的風格。

    • 32 毫米驅動器/封閉式
    • 輕巧頭帶
    • 超薄摺疊設計
    密封式設計帶來出色隔音效果

    密封式設計帶來出色隔音效果

    豐富低音，清晰音效

    一次又一次重現您的美好音樂體驗。32 毫米釹合金驅動器帶來強勁重低音和清晰音質。密封式設計打造出色隔音效果，讓您時刻享受最喜愛的樂曲。

    輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶

    此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。

    超薄摺疊設計，方便收藏

    暢享強勁低音。耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。

    線控式遙控，輕鬆控制音樂及通話

    接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。如果手機放在口袋裡，有角度的連接器可以保持耳機插入到便攜智能手機。

    有角度的連接器，保持耳機連接

    -

    超精巧摺合式設計，方便攜帶

    超精巧，可摺合，方便攜帶，音樂輕鬆帶著走。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      喇叭直徑
      32 毫米
      振動膜
      PET
      阻抗
      32 ohm
      磁鐵類型
      NdFeB
      頻率響應
      20 - 20 000  Hz
      最大輸入功率
      30 mW
      敏感度
      106 dB
      類型
      動態

    • 連接

      纜線長度
      1.2 米
      連接器
      3.5 毫米
      麥克風
      內置麥克風

    • 外盒

      長度
      21.2  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      17  厘米
      總重量
      0.96  kg
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11025 7
      淨重
      0.459  kg
      淨重
      0.501  kg

    • 包裝尺寸

      高度
      22.5  厘米
      寬度
      19.5  厘米
      深度
      5  厘米
      EAN
      48 95229 11025 0
      總重量
      0.26  kg
      淨重
      0.153  kg
      淨重
      0.107  kg

    • 產品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      寬度
      16.5  厘米
      深度
      4  厘米
      重量
      0.153  kg

    • 設計

      顏色
      白色

    • UPC

      UPC
      8 40063 20107 1

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。