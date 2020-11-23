搜尋字眼

ZH
EN
  • 震憾低音由此開啟 震憾低音由此開啟 震憾低音由此開啟

    無線耳機

    TAH5205BK/00

    震憾低音由此開啟

    戴上耳機，用心感受強勁低音！這款無線耳罩式耳機設有低音增強效果按鈕，只需輕輕一按即可享受更加深沉的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間、快速充電和穩定性極佳的藍牙連接。您不會錯過任何節拍。

    查看各種好處

    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    無線耳機

    類似產品

    See all 頭帶

    震憾低音由此開啟

    • 40 毫米驅動器/密封式
    • 輕巧
    • 超薄摺疊設計
    • 長達 29 小時的播放時間
    強力 40 毫米釹合金驅動器。低音增強效果按鈕。

    強力 40 毫米釹合金驅動器。低音增強效果按鈕。

    此款耳罩式耳機配備強勁的 40 毫米釹合金驅動器，為您呈現清晰音質及豐富的低音效果。需要更強低音效果時，只需按一下低音增強效果按鈕，可立即感受到與別不同的效果。

    29 小時播放時間。USB-C 充電。

    29 小時播放時間。USB-C 充電。

    透過 USB-C 連接，充電 2 小時可提供長達 29 小時的播放時間。如果耳機電力快要耗盡時，只需快速充電 15 分鐘，即可再播放 4 小時的音樂。可分離式電線亦讓您可有線使用耳機。

    輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶。

    此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。

    輕巧摺疊設計，方便收納。

    暢享強勁低音。耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。

    多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

    不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話？簡單按一下按鈕即可。智能藍牙配對功能會記住最近一次與耳機配對過的裝置。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      40 毫米
      阻抗
      32 Ohm
      最大輸入功率
      < 50 mW
      敏感度
      90 dB (1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      藍牙版本
      5.0
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      可分離式電線
      有效範圍
      最多 10  米
      支援的解碼器
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙
      耳筒插座
      3.5  mm

    • 外盒

      長度
      21.2  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      18.5  厘米
      總重量
      1.5  kg
      高度
      26.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10971 8
      淨重
      0.69  kg
      淨重
      0.81  kg

    • 便捷功能

      音量控制
      控制類型
      按鈕

    • 電源

      可重複充電
      電池數量
      1 件
      音樂播放時間
      29  小時
      通話時間
      21 小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 4 hrs
      電池重量（總重量）
      8.3  克
      電池容量（耳機）
      400  mAh
      待機電池使用時間
      166 hr
      電池類型（耳機）
      鋰聚合物（內置）

    • 包裝尺寸

      高度
      24  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      19.5  厘米
      深度
      5.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 10971 1
      總重量
      0.37  kg
      淨重
      0.23  kg
      淨重
      0.14  kg

    • 產品尺寸

      高度
      19.5  厘米
      寬度
      18.5  厘米
      深度
      4  厘米
      重量
      0.21  kg

    • 配件

      音訊線
      3.5 毫米立體聲連接線，長度 1.2 米
      快速入門指南
      充電電線
      USB-C 線

    • 設計

      顏色
      黑色
      配戴方式
      頭帶
      折疊式設計
      扁平/向內
      耳朵接合裝置材料
      人造皮革
      貼合耳形
      耳罩式
      耳罩類型
      封閉式

    • UPC

      UPC
      8 40063 20092 0

    • 語音助手

      兼容語音助理
      語音助理啟用
      手提式
      語音助理支援

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • *可提供使用的功能可能根據手提電話的兼容性而有所不同。
    • 電池使用時間為估計值，可能因應用條件而有所不同。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。