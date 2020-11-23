震憾低音由此開啟

戴上耳機，用心感受強勁低音！這款無線耳罩式耳機設有低音增強效果按鈕，只需輕輕一按即可享受更加深沉的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間、快速充電和穩定性極佳的藍牙連接。您不會錯過任何節拍。