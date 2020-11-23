無線耳機
震憾低音由此開啟
戴上耳機，用心感受強勁低音！這款無線耳罩式耳機設有低音增強效果按鈕，只需輕輕一按即可享受更加深沉的低音。您可以享受長達 29 小時的播放時間、快速充電和穩定性極佳的藍牙連接。您不會錯過任何節拍。 查看各種好處
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震憾低音由此開啟
- 40 毫米驅動器/密封式
- 輕巧
- 超薄摺疊設計
- 長達 29 小時的播放時間
強力 40 毫米釹合金驅動器。低音增強效果按鈕。
此款耳罩式耳機配備強勁的 40 毫米釹合金驅動器，為您呈現清晰音質及豐富的低音效果。需要更強低音效果時，只需按一下低音增強效果按鈕，可立即感受到與別不同的效果。
29 小時播放時間。USB-C 充電。
透過 USB-C 連接，充電 2 小時可提供長達 29 小時的播放時間。如果耳機電力快要耗盡時，只需快速充電 15 分鐘，即可再播放 4 小時的音樂。可分離式電線亦讓您可有線使用耳機。
輕巧柔軟、可隨意調節的頭帶。
此款蓋耳式耳機有時尚啞光配色可供選擇。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。柔軟的耳罩清晰地標記了左/右耳，可以調節至最舒適的角度。
輕巧摺疊設計，方便收納。
暢享強勁低音。耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。
多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話
不喜歡當前的曲目？可長按跳過。想拒絕接聽電話？簡單按一下按鈕即可。智能藍牙配對功能會記住最近一次與耳機配對過的裝置。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
40 毫米
- 阻抗
-
32 Ohm
- 最大輸入功率
-
< 50 mW
- 敏感度
-
90 dB (1K Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
5.0
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 可分離式電線
-
是
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 支援的解碼器
-
SBC
- 無線傳輸類型
-
藍牙
- 耳筒插座
-
3.5
mm
-
外盒
- 長度
-
21.2
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
18.5
厘米
- 總重量
-
1.5
kg
- 高度
-
26.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11034 9
- 淨重
-
0.69
kg
- 淨重
-
0.81
kg
-
便捷功能
- 音量控制
-
是
- 控制類型
-
按鈕
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池數量
-
1 件
- 音樂播放時間
-
29
小時
- 通話時間
-
21 小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 4 hrs
- 電池重量（總重量）
-
8.3
克
- 電池容量（耳機）
-
400
mAh
- 待機電池使用時間
-
166 hr
- 電池類型（耳機）
-
鋰聚合物（內置）
-
包裝尺寸
- 高度
-
24
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
5.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 11034 2
- 總重量
-
0.37
kg
- 淨重
-
0.23
kg
- 淨重
-
0.14
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
19.5
厘米
- 寬度
-
18.5
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 重量
-
0.21
kg
-
配件
- 音訊線
-
3.5 毫米立體聲連接線，長度 1.2 米
- 快速入門指南
-
是
- 充電電線
-
USB-C 線
-
設計
- 顏色
-
白色
- 配戴方式
-
頭帶
- 折疊式設計
-
扁平/向內
- 耳朵接合裝置材料
-
人造皮革
- 貼合耳形
-
耳罩式
- 耳罩類型
-
封閉式
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20114 9
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
是
- 語音助理啟用
-
手提式
- 語音助理支援
-
是
- *可提供使用的功能可能根據手提電話的兼容性而有所不同。
- 電池使用時間為估計值，可能因應用條件而有所不同。
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