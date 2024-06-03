極致舒適，絕佳音質，輕巧摺疊
帶上這款耳罩式無線耳機，在聆聽音樂的同時享受真正的舒適感。縱使音量再低，您都可以享受到渾厚的低音音效，播放時間更長達 65 小時。此外，這款耳機可以輕鬆摺疊，方便外出時輕巧地收納。 查看各種好處
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極致舒適，絕佳音質，輕巧摺疊
- 輕巧耳罩式耳機
- 自然音效，動態低音效果
- 長達 65 小時的播放時間
- 通話清晰
輕盈舒適，可佩戴數小時
這些耳罩式耳機專為日常舒適而設計。加墊的頭帶輕巧無比，彷彿根本不存在，而柔軟的耳罩可以調節角度，感覺恰到好處。每個耳罩都採用記憶綿填充：讓您越戴越喜愛。
動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效
您可以從 40 毫米驅動器獲得美妙的音效，並佩戴貼合耳形的耳罩式耳機獲得良好的被動噪音隔離。如果您喜歡美妙的低音線，可透過 Philips 耳機應用程式啟用動態低音，即使安靜聆聽亦可盡情享受您喜愛的飽滿強勁音樂。
快速充電可提供長達 65 小時的播放時間
這些無線耳機的播放時間長達 65 小時，可播放大量的播放清單。使用 USB-C 可於 2 小時內完全充電，而快速充電 5 分鐘即可提供足夠的電量讓音樂再播放 3 小時。
穩定的藍牙多點連線
先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。
通話清晰。他們會聽到您的說話內容
通話時，會清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會消除您周遭環境的背景噪音。
精美便攜的輕巧摺疊設計
隨身攜帶！憑藉時尚的啞面配色和可折疊設計，這些耳罩式無線耳機無處不在。耳罩可以摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或手袋。
右耳罩上的方便、多功能按鈕
右耳罩上的方便多功能按鈕，可讓您管理通話或控制播放和音量。如果您正在觀看影片或電影，可以使用電源按鈕啟動低延遲設定。
Philips 耳機應用程式，隨您控制音效
您可以使用我們的配套應用程式啟動動態低音或在觀看影片時開啟低延遲設定。此外，還有一系列預設的聲音風格：「聲音」非常適合播客！曾經忘記關閉耳機嗎？在應用程式上設定定時功能，以便自動關閉。
柔和、細膩、自然，Philips 獨特音感
從音樂到播客，這些無線耳機可充分發揮您喜愛的聲音！您可享受來自驅動器的柔和、細膩聲音和豐富的低音效果，全部根據 Philips 獨特音感調整。
強勁的 40 毫米釹合金驅動器
強勁的 40 毫米釹合金驅動器
快速充電 5 分鐘即可播放 3 小時
快速充電 5 分鐘即可播放 3 小時
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 阻抗
-
32 Ohm
- 最大輸入功率
-
20 mW
- 敏感度
-
92 dB（1K Hz，-10dBFS）
- 喇叭直徑
-
40
mm
- 咪高風和控制
-
音量按鈕
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
5.3
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 多點連接
-
是
- 支援的解碼器
-
SBC
-
外盒
- 長度
-
23.60
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
23.00
厘米
- 總重量
-
1.332
kg
- 高度
-
30.50
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 15000 0
- 淨重
-
0.67
kg
- 淨重
-
0.662
kg
-
便捷功能
- 音量控制
-
是
- Philips 耳機應用程式支援
-
是
- 韌體可更新
-
是
- 控制類型
-
按鈕
-
電源
- 電池數量
-
1
- 音樂播放時間
-
65
小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
5 mins for 3 hr
- 電池重量（總重量）
-
10
克
- 電池容量（耳機）
-
500
mAh
- 電池類型（耳機）
-
鋰聚合物（內置）
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.4
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
7
厘米
- 深度
-
26.7
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 15000 3
- 總重量
-
0.444
kg
- 淨重
-
0.223
kg
- 淨重
-
0.221
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
20.00
厘米
- 寬度
-
18.50
厘米
- 深度
-
5.50
厘米
- 重量
-
0.223
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 充電電線
-
USB-C 線，200 毫米
-
設計
- 顏色
-
白色
- 配戴方式
-
頭帶
- 折疊式設計
-
扁平/向內
- 耳朵接合裝置材料
-
人造皮革
- 貼合耳形
-
耳罩式
- 耳罩類型
-
封閉式
-
電信
- 通話麥克風
-
1 mic
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
按下多功能按鈕
- 語音助理支援
-
是
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