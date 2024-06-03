穩定的藍牙多點連線

先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。