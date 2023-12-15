搜尋字眼

    耳罩式無線耳機

    TAH7508BK/97

    盡情沉浸其中

    無論是工作或娛樂，這款無線降噪耳機讓您輕鬆享受每一天！自適應降噪和舒適的耳罩式佩戴體驗，讓您盡情獨享音樂。您可以獲得豐富細膩的音效，同時可使用為遊戲和電影而設的低延遲設定。

    耳罩式無線耳機

    盡情沉浸其中

    • Pro 降噪功能
    • 輕巧耳罩式耳機
    • 自然音效，動態低音效果
    • 長達 60 小時的播放時間

    Pro 降噪功能，讓您沉浸其中

    自適應降噪功能可快速回應周遭環境，即時抑制風聲等外來噪音。如想聽到周遭情況，感知模式可讓您聽到外部傳來的聲音。快速感知功能則可增強語音，以便您無需取下耳機即可交談。

    輕盈、舒適、可摺疊——兼且時尚！

    圓形耳罩支架和時尚的外框為這款耳罩式耳機注入獨特風格。記憶棉耳罩墊讓您在長時間聆聽時也能保持舒適，而且耳罩可以摺疊並向內旋轉，便於存放口袋或手袋。

    動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效

    您可以享受 40 毫米驅動器帶來的渾厚音效，以及從耳罩式佩戴體驗獲得良好被動噪音隔離。只需使用多功能按鈕或 Philips 耳機應用程式啟動動態低音，即可感受到低音旋律的澎湃力量，無需調高音量。

    長達 60 小時的播放時間（開啟降噪功能時則為 45 小時）

    即使開啟降噪功能，您也可以聆聽超過一天。使用 USB-C 充電只需 2 小時便可完全充電，而快速充電 15 分鐘即可額外使用 3 小時。您也可以使用 USB-C 線插入任何配備 USB-C 連接埠的智能裝置使用。

    通話清晰，說話內容清楚傳達

    通話時，可以清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會消除您周遭環境的背景噪音。

    穩定的藍牙多點連線

    先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置（iOS 或 Android）。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。

    Philips 耳機應用程式，個人專屬設定與控制

    是否曾經忘記關閉耳機？在我們的配套應用程式上設定定時功能，以便自動關閉。應用程式還允許您管理連接的裝置或關閉自適應降噪功能和自行控制音量。此外，還設有一系列預設的音效風格：「語音」非常適合播客！

    柔和、細膩、自然，Philips 獨特音感

    從音樂到播客，這些無線耳機可充分發揮您喜愛的聲音！您可享受來自大型驅動器的柔和、細膩聲音和豐富的低音效果，全部根據 Philips 獨特音感調整。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      頻率範圍
      7 - 40,000 Hz
      阻抗
      32 Ohm
      敏感度
      96 dB (1k Hz)
      喇叭直徑
      40  毫米
      最大輸入功率
      30  毫瓦
      驅動器類型
      動態
      高解析度音效

    • 連接

      藍牙版本
      5.2
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      多點連接
      支援的解碼器
      SBC
      耳筒插座
      3.5  毫米

    • 外盒

      長度
      21.6  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      21  厘米
      總重量
      1.742  千克
      高度
      26.3  厘米
      GTIN
      1 48 95229 14021 6
      淨重
      1.12  千克
      淨重
      0.622  千克

    • 便捷功能

      自動關機
      音量控制
      Philips 耳機應用程式支援
      韌體可更新
      控制類型
      按鈕

    • 電源

      電池數量
      1 件
      通話時間
      35 小時
      充電時間
      2  小時
      音樂播放時間（開啟 ANC）
      45  小時
      音樂播放時間（關閉 ANC）
      60  小時
      快速充電時間
      15 mins for 3 hrs
      電池重量（總重量）
      12.4  克
      電池容量（耳機）
      600  mAh
      電池類型（耳機）
      鋰聚合物（內置）

    • 包裝尺寸

      高度
      25.5  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      19.45  厘米
      深度
      6.2  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 14021 9
      總重量
      0.5  千克
      淨重
      0.303  千克
      淨重
      0.197  千克

    • 產品尺寸

      高度
      21  厘米
      寬度
      18.7  厘米
      深度
      5  厘米
      重量
      0.271  千克

    • 配件

      音訊線
      3.5 毫米立體聲連接線，長度 1.2 米
      快速入門指南
      充電電線
      USB-C 線，500 毫米

    • 設計

      顏色
      配戴方式
      頭帶
      折疊式設計
      扁平/小巧摺疊設計
      耳朵接合裝置材料
      纖維
      貼合耳形
      耳罩式
      耳罩類型
      封閉式

    • 電信

      通話麥克風
      1 mic

    • ANC 功能

      ANC 技術
      混合
      感知模式
      ANC 專用麥克風
      4 個麥克風
      ANC（主動降噪）

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      按下 ANC 按鈕
      語音助理支援

