搜尋字眼

ZH
EN
  • 耳夾款式，開放式佩戴體驗 耳夾款式，開放式佩戴體驗 耳夾款式，開放式佩戴體驗

    2000 series 開放式真無線耳機

    TAQ2000BK/97

    耳夾款式，開放式佩戴體驗

    使用真無線開放式耳機享受清晰的音訊和全天的舒適感覺，就如佩戴耳夾一樣。每邊耳塞都能輕鬆穩固地夾在耳朵，而開放式設計讓您可以聽到周遭的聲音以及您正在聆聽的內容。

    查看各種好處

    可選顏色:

    2000 series 開放式真無線耳機

    類似產品

    See all 開放式耳機

    耳夾款式，開放式佩戴體驗

    • 真無線開放式耳機
    • 耳夾款式
    • 長達 28 小時的播放時間
    • 藍牙多點連線
    開放式耳夾耳機，全天佩戴舒適

    開放式耳夾耳機，全天佩戴舒適

    這些開放式耳機可以輕輕穩固夾在外耳，靈活的接駁軸讓您調整貼合度以獲得最大的舒適感。精準的空氣傳導驅動器將聲音直接傳入耳道且不會隔絕聲音，因此您也可以聽到周遭環境的情況。

    長達 28 小時的播放時間，纖細充電盒

    長達 28 小時的播放時間，纖細充電盒

    完全充電後可提供 7 小時播放時間，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間。如果您急需充電，只需將耳機放回充電盒中 15 分鐘，即可額外使用 1 小時。耳機完全充電需要 2 小時，單聲道模式可讓您僅使用一邊耳機，同時為另一邊耳機充電。

    穩定藍牙多點連線

    穩定藍牙多點連線

    先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。

    負責任的設計和包裝

    我們不斷努力使供應鏈更可持續和透明。我們的無塑膠包裝採用 FSC 認證的可回收紙板和大豆油墨。

    IPX4 防濺防汗

    這些真無線開放式耳機採用輕盈的設計、舒適的佩戴體驗和 IPX4 等級，適合日常使用。全面防濺，更能抵禦汗水，而且您也不必擔心被雨淋。

    通話清晰，說話內容清楚傳達

    通話時，可以清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會消除您周遭環境的背景噪音。

    自訂蓋耳式控制

    耳機設有方便的按鈕，可控制播放、音量和通話。喜歡使用左邊或右邊耳機？您可以透過 Philips 耳機配套應用程式自訂這些控制功能的設定方式。

    Philips 耳機應用程式，打造個人專屬耳機

    除了自訂蓋耳式控制外，您還可以使用我們的配套應用程式來啟動動態低音、獲取最新的韌體更新、管理連接的裝置，甚至聆聽應用程式內的音景。您可以同時播放音景與雙耳節拍，以幫助集中注意力、放鬆或睡眠。或嘗試環境和自然音景。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      100 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      12 毫米
      阻抗
      16 Ohm
      最大輸入功率
      20 mW
      敏感度
      113 dB (1K Hz, 1mW)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      藍牙版本
      5.4
      藍牙規格
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      有效範圍
      最多 10  米
      多點連接
      支援的解碼器
      SBC

    • 外盒

      長度
      23.90  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      22.80  厘米
      總重量
      2.785  kg
      高度
      20.00  厘米
      GTIN
      1 48 95229 15918 8
      淨重
      1.44  kg
      淨重
      1.345  kg

    • 便捷功能

      防水
      IPX4
      Philips 耳機應用程式支援
      TWS 單聲道模式
      韌體可更新
      控制類型
      按鈕

    • 內紙箱

      長度
      11.10  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      10.40  厘米
      高度
      8.50  厘米
      淨重
      0.18  kg
      總重量
      0.315  kg
      淨重
      0.135  kg
      GTIN
      2 48 95229 15918 5

    • 電源

      電池數量
      3
      音樂播放時間
      7 + 21  小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hour
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池重量（總重量）
      11.2  克
      電池容量（充電盒）
      450  mAh
      電池容量（耳機）
      51  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      9.60  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      9.65  厘米
      深度
      3.40  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 15918 1
      總重量
      0.085  kg
      淨重
      0.060  kg
      淨重
      0.025  kg

    • 配件

      快速入門指南
      充電盒

    • 設計

      顏色
      配戴方式
      掛耳式
      貼合耳形
      開放式
      入耳式佩戴方式
      開合式

    • 電信

      通話麥克風
      1 mic

    • 尺寸

      充電盒尺寸（寬x深x高）
      6.55 x 2.77 x 3.92  厘米
      耳機尺寸（寬x深x高）
      2.60 x 2.70 x 1.95  厘米
      總重量
      0.048  kg

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      多功能按鈕
      語音助理支援

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。