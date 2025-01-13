耳夾款式，開放式佩戴體驗
使用真無線開放式耳機享受清晰的音訊和全天的舒適感覺，就如佩戴耳夾一樣。每邊耳塞都能輕鬆穩固地夾在耳朵，而開放式設計讓您可以聽到周遭的聲音以及您正在聆聽的內容。 查看各種好處
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耳夾款式，開放式佩戴體驗
- 真無線開放式耳機
- 耳夾款式
- 長達 28 小時的播放時間
- 藍牙多點連線
開放式耳夾耳機，全天佩戴舒適
這些開放式耳機可以輕輕穩固夾在外耳，靈活的接駁軸讓您調整貼合度以獲得最大的舒適感。精準的空氣傳導驅動器將聲音直接傳入耳道且不會隔絕聲音，因此您也可以聽到周遭環境的情況。
長達 28 小時的播放時間，纖細充電盒
完全充電後可提供 7 小時播放時間，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間。如果您急需充電，只需將耳機放回充電盒中 15 分鐘，即可額外使用 1 小時。耳機完全充電需要 2 小時，單聲道模式可讓您僅使用一邊耳機，同時為另一邊耳機充電。
穩定藍牙多點連線
先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗，您還可以同時連接至兩部藍牙裝置。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。
負責任的設計和包裝
我們不斷努力使供應鏈更可持續和透明。我們的無塑膠包裝採用 FSC 認證的可回收紙板和大豆油墨。
IPX4 防濺防汗
這些真無線開放式耳機採用輕盈的設計、舒適的佩戴體驗和 IPX4 等級，適合日常使用。全面防濺，更能抵禦汗水，而且您也不必擔心被雨淋。
通話清晰，說話內容清楚傳達
通話時，可以清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會消除您周遭環境的背景噪音。
自訂蓋耳式控制
耳機設有方便的按鈕，可控制播放、音量和通話。喜歡使用左邊或右邊耳機？您可以透過 Philips 耳機配套應用程式自訂這些控制功能的設定方式。
Philips 耳機應用程式，打造個人專屬耳機
除了自訂蓋耳式控制外，您還可以使用我們的配套應用程式來啟動動態低音、獲取最新的韌體更新、管理連接的裝置，甚至聆聽應用程式內的音景。您可以同時播放音景與雙耳節拍，以幫助集中注意力、放鬆或睡眠。或嘗試環境和自然音景。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
100 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
12 毫米
- 阻抗
-
16 Ohm
- 最大輸入功率
-
20 mW
- 敏感度
-
113 dB (1K Hz, 1mW)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
5.4
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 多點連接
-
是
- 支援的解碼器
-
SBC
-
外盒
- 長度
-
23.90
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
22.80
厘米
- 總重量
-
2.785
kg
- 高度
-
20.00
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 15918 8
- 淨重
-
1.44
kg
- 淨重
-
1.345
kg
-
便捷功能
- 防水
-
IPX4
- Philips 耳機應用程式支援
-
是
- TWS 單聲道模式
-
是
- 韌體可更新
-
是
- 控制類型
-
按鈕
-
內紙箱
- 長度
-
11.10
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10.40
厘米
- 高度
-
8.50
厘米
- 淨重
-
0.18
kg
- 總重量
-
0.315
kg
- 淨重
-
0.135
kg
- GTIN
-
2 48 95229 15918 5
-
電源
- 電池數量
-
3
- 音樂播放時間
-
7 + 21
小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 1 hour
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池重量（總重量）
-
11.2
克
- 電池容量（充電盒）
-
450
mAh
- 電池容量（耳機）
-
51
mAh
-
包裝尺寸
- 高度
-
9.60
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
9.65
厘米
- 深度
-
3.40
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 15918 1
- 總重量
-
0.085
kg
- 淨重
-
0.060
kg
- 淨重
-
0.025
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 充電盒
-
是
-
設計
- 顏色
-
黑
- 配戴方式
-
掛耳式
- 貼合耳形
-
開放式
- 入耳式佩戴方式
-
開合式
-
電信
- 通話麥克風
-
1 mic
-
尺寸
- 充電盒尺寸（寬x深x高）
-
6.55 x 2.77 x 3.92
厘米
- 耳機尺寸（寬x深x高）
-
2.60 x 2.70 x 1.95
厘米
- 總重量
-
0.048
kg
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
多功能按鈕
- 語音助理支援
-
是
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