長達 28 小時的播放時間，纖細充電盒

完全充電後可提供 7 小時播放時間，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間。如果您急需充電，只需將耳機放回充電盒中 15 分鐘，即可額外使用 1 小時。耳機完全充電需要 2 小時，單聲道模式可讓您僅使用一邊耳機，同時為另一邊耳機充電。