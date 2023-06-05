自訂 13 毫米驅動器，音色豐富，強勁低音

以其應有方式聆聽您的聲音。這款耳機採用自訂設計，13 毫米動態驅動器為您帶來美妙的聆聽體驗。驅動器的大功率容量增強了動態和低音，讓您永遠不會錯過任何一個節拍。