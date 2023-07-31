清晰地聆聽聲音
聆聽完美的音效。這款真無線耳機採用 13 毫米驅動器，帶來豐富音效及強勁低音，而人工智能麥克風則帶來清晰通話。配備 IPX4 防濺防汗效能，而口袋大小的充電盒可提供 15 小時的播放時間。 查看各種好處
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清晰地聆聽聲音
- 清晰通話音質
- 13 毫米強勁低音驅動器
- 人體工學設計帶來舒適感受
- IPX4 防濺/防汗
自訂 13 毫米驅動器，音色豐富，強勁低音
以其應有方式聆聽您的聲音。這款耳機採用自訂設計，13 毫米動態驅動器為您帶來美妙的聆聽體驗。驅動器的大功率容量增強了動態和低音，讓您永遠不會錯過任何一個節拍。
無需擔心電量不足，使用充電盒充電，享受長達 15 小時的播放時間
無論您想聽多久，這款耳機都能滿足您的需求。您可享有 5 小時的播放時間，使用方便的口袋大小充電盒可獲得額外的 10 小時播放時間。
人工智能麥克風，清晰通話音質
不要讓四周環境傳來的聲音干擾您的聆聽。這款耳機配備人工智能麥克風，使用先進的人工智能演算法過濾掉您不想聽到的噪音，確保清晰的通話音質。每次都能清楚聽到對方的聲音。
人體工學設計耳機，保證全天佩戴均舒適無比
舒適的耳機可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音，不會對您的耳朵造成壓力，讓您可以享受數以小時的舒適聆聽體驗。
IPX4 防濺防汗
具備 IPX4 評級，以及強勁的 13 毫米驅動器，讓您在任何天氣下都能享受美妙的聲音。這款耳機具防濺性能，更能夠抵禦汗水，您也不必擔心被雨淋到。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
13 毫米
- 阻抗
-
16 Ohm
- 最大輸入功率
-
10 mW
- 敏感度
-
98.2 dB (1k Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
5.3
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 支援的解碼器
-
SBC
- 無線傳輸類型
-
藍牙
-
外盒
- 長度
-
26.5
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
22.2
厘米
- 總重量
-
2.972
kg
- 高度
-
24.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13448 2
- 淨重
-
1.488
kg
- 淨重
-
1.484
kg
-
便捷功能
- 防水
-
IPX4
- TWS 單聲道模式
-
是
- 控制類型
-
按鈕
-
內紙箱
- 長度
-
12
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10.5
厘米
- 高度
-
11.8
厘米
- 淨重
-
0.186
kg
- 總重量
-
0.332
kg
- 淨重
-
0.146
kg
- GTIN
-
2 48 95229 13448 9
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池數量
-
3 件
- 音樂播放時間
-
5 + 10
小時
- 通話時間
-
5 小時
- 充電時間
-
2
小時
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池重量（總重量）
-
5.9
克
- 電池容量（充電盒）
-
250
mAh
- 電池容量（耳機）
-
30
mAh
-
包裝尺寸
- 高度
-
11.8
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3.7
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 13448 5
- 總重量
-
0.098
kg
- 淨重
-
0.062
kg
- 淨重
-
0.036
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 充電盒
-
是
- 充電電線
-
USB-C 線，200 毫米
-
設計
- 顏色
-
藍色
- 貼合耳形
-
耳塞式
- 入耳式佩戴方式
-
開合式
-
電信
- 通話麥克風
-
an AI mic
-
尺寸
- 充電盒尺寸（寬x深x高）
-
3.11 x 5.95 x 3.20
厘米
- 耳機尺寸（寬x深x高）
-
1.85 x 2.97 x 2.02
厘米
- 總重量
-
0.037
kg
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
手提式
- 語音助理支援
-
是
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