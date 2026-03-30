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    真無線耳機

    TAT2200PK/97

    隔絕噪音，貼合舒適

    讓這款更輕巧、更貼合且音效出眾的真無線耳機伴您度過每一天。主動式降噪功能可讓您專心聆聽，不受干擾，而帶有紋理的耳塞讓耳機時刻穩固舒適。

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    可選顏色:

    真無線耳機

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    隔絕噪音，貼合舒適

    • 小巧耳機，舒適貼合
    • 主動降噪
    • 4 麥克風技術
    • 自然音效，動態低音效果

    日常耳機貼合舒適，呈現出色音效

    SecureFit 耳塞帶有紋理，佩戴感覺更輕盈舒適，同時締造理想密封效果，令音質更上一層樓。配備動態低音等功能，即使安靜聆聽亦可盡情享受您喜愛的飽滿強勁音樂。

    主動式降噪功能讓音樂永不中斷

    主動式降噪功能可減少外部噪音，讓您能專注於音樂、播客和通話。您可透過耳機或我們的配套應用程式開關功能，而感知模式可讓您聽到外部傳來的聲音。

    4 麥克風技術，即使身處嘈雜環境中仍可清晰通話

    這款耳機採用 4 麥克風配置，其中 2 個麥克風結合人工智能降噪演算法，實現超清晰通話品質。即使身處嘈雜的咖啡店，您的聲音仍能清晰傳遞，通話對象不會受周遭環境雜音干擾。

    藍牙多點連接與輕鬆配對功能

    兼容最新的藍牙 6.0 裝置，傳輸音訊流暢不間斷，並可同時連接兩部裝置。同時支援 Google Fast Pair 與 Microsoft Swift Pair 快速配對技術。

    IPX4 防濺防汗

    無需擔心天氣，IPX4 防水等級意味著這些耳機具有防濺效能，因此不會受雨水影響！在特別炎熱的日子佩戴耳機？其抗汗效能亦無礙您進行各種活動。

    配備掛繩孔的口袋大小充電盒

    小巧充電盒可輕鬆放入口袋，亦可於掛繩孔繫上掛繩，掛在手袋或皮帶環上。配備單聲道模式，可單獨使用一邊耳機，而另一邊同時充電。

    使用充電盒充電，長達 36 小時的播放時間

    關閉降噪功能時，完全充電後可播放 8 小時，而充電盒則可額外提供 28 小時的播放時間（開啟降噪功能時，完全充電後可播放 6 小時，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間）。使用快速充電功能時，將耳機放入充電盒 10 分鐘，即可額外獲得 2 小時的播放時間。充電盒可透過 USB-C 充電。

    Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗

    覺得音樂缺少些什麼？我們的配套應用程式採用 EQ 智能均衡器，透過直觀的介面讓您以指尖微調音色，探索各種均衡器設定。您亦可透過應用程式啟用動態低音功能、管理已連接裝置、更新韌體等。

    柔和的自然音效，Philips 的獨特音色

    這款耳機設有特製的驅動單元，並根據 Philips 獨特音感進行調校，為您帶來溫暖自然、低音雄渾的音質。無論播放任何內容，您都會愛上所聽見的聲音。

    全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠，負責任的包裝

    我們的產品採用消費後再生塑膠，包裝使用 FSC 認證再生紙板製成，且插頁印刷於再生紙張上。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      10 毫米
      阻抗
      16 Ohm
      最大輸入功率
      3 mW
      敏感度
      105db±2db（1kHz、126mV）
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      藍牙版本
      6.0
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      多點連接
      支援的解碼器
      SBC

    • 外盒

      長度
      43.50  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      24.50  厘米
      總重量
      2.95  kg
      高度
      12.50  厘米
      GTIN
      1 48 95229 17819 6
      淨重
      1.42  kg
      淨重
      1.53  kg

    • 便捷功能

      音量控制
      防水
      IPX4
      Philips 耳機應用程式支援
      TWS 單聲道模式
      韌體可更新
      控制類型
      觸控
      Google Fast Pair
      Microsoft Swift Pair

    • 內紙箱

      長度
      11.30  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      10.40  厘米
      高度
      10.00  厘米
      淨重
      0.18  kg
      總重量
      0.32  kg
      淨重
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17819 3

    • 電源

      電池數量
      3 件
      充電時間
      2  小時
      音樂播放時間（開啟 ANC）
      6 + 21  小時
      音樂播放時間（關閉 ANC）
      8 + 28  小時
      快速充電時間
      10 mins for 2 hrs
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池重量（總重量）
      10.1  克
      電池容量（充電盒）
      410  mAh
      電池容量（耳機）
      50  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      11.2  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      9.6  厘米
      深度
      3.4  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 17819 9
      總重量
      0.085  kg
      淨重
      0.059  kg
      淨重
      0.026  kg

    • 配件

      快速入門指南
      耳套
      3 對（小/中/大）
      充電盒

    • 設計

      顏色
      粉紅色
      配戴方式
      耳塞式
      耳朵接合裝置材料
      矽膠
      貼合耳形
      耳塞式
      入耳式佩戴方式
      矽膠耳塞

    • 電信

      通話麥克風
      2 mics for each side

    • 尺寸

      充電盒尺寸（寬x深x高）
      3.83 x 2.65 x 5.73  厘米
      耳機尺寸（寬x深x高）
      1.51 x 2.16 x 1.87  厘米
      總重量
      0.034  kg

    • ANC 功能

      ANC 技術
      FF
      感知模式
      ANC 專用麥克風
      2 個麥克風
      ANC（主動降噪）

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      多功能按鈕
      語音助理支援

    • 持續性

      塑膠外殼
      含有 55% 全球回收標準 (GRS) 認證的消費後再生聚碳酸酯 TE-00132492

    Badge-D2C

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