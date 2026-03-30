隔絕噪音，貼合舒適
讓這款更輕巧、更貼合且音效出眾的真無線耳機伴您度過每一天。主動式降噪功能可讓您專心聆聽，不受干擾，而帶有紋理的耳塞讓耳機時刻穩固舒適。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
隔絕噪音，貼合舒適
- 小巧耳機，舒適貼合
- 主動降噪
- 4 麥克風技術
- 自然音效，動態低音效果
日常耳機貼合舒適，呈現出色音效
SecureFit 耳塞帶有紋理，佩戴感覺更輕盈舒適，同時締造理想密封效果，令音質更上一層樓。配備動態低音等功能，即使安靜聆聽亦可盡情享受您喜愛的飽滿強勁音樂。
主動式降噪功能讓音樂永不中斷
主動式降噪功能可減少外部噪音，讓您能專注於音樂、播客和通話。您可透過耳機或我們的配套應用程式開關功能，而感知模式可讓您聽到外部傳來的聲音。
4 麥克風技術，即使身處嘈雜環境中仍可清晰通話
這款耳機採用 4 麥克風配置，其中 2 個麥克風結合人工智能降噪演算法，實現超清晰通話品質。即使身處嘈雜的咖啡店，您的聲音仍能清晰傳遞，通話對象不會受周遭環境雜音干擾。
藍牙多點連接與輕鬆配對功能
兼容最新的藍牙 6.0 裝置，傳輸音訊流暢不間斷，並可同時連接兩部裝置。同時支援 Google Fast Pair 與 Microsoft Swift Pair 快速配對技術。
IPX4 防濺防汗
無需擔心天氣，IPX4 防水等級意味著這些耳機具有防濺效能，因此不會受雨水影響！在特別炎熱的日子佩戴耳機？其抗汗效能亦無礙您進行各種活動。
配備掛繩孔的口袋大小充電盒
小巧充電盒可輕鬆放入口袋，亦可於掛繩孔繫上掛繩，掛在手袋或皮帶環上。配備單聲道模式，可單獨使用一邊耳機，而另一邊同時充電。
使用充電盒充電，長達 36 小時的播放時間
關閉降噪功能時，完全充電後可播放 8 小時，而充電盒則可額外提供 28 小時的播放時間（開啟降噪功能時，完全充電後可播放 6 小時，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間）。使用快速充電功能時，將耳機放入充電盒 10 分鐘，即可額外獲得 2 小時的播放時間。充電盒可透過 USB-C 充電。
Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗
覺得音樂缺少些什麼？我們的配套應用程式採用 EQ 智能均衡器，透過直觀的介面讓您以指尖微調音色，探索各種均衡器設定。您亦可透過應用程式啟用動態低音功能、管理已連接裝置、更新韌體等。
柔和的自然音效，Philips 的獨特音色
這款耳機設有特製的驅動單元，並根據 Philips 獨特音感進行調校，為您帶來溫暖自然、低音雄渾的音質。無論播放任何內容，您都會愛上所聽見的聲音。
全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠，負責任的包裝
我們的產品採用消費後再生塑膠，包裝使用 FSC 認證再生紙板製成，且插頁印刷於再生紙張上。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
10 毫米
- 阻抗
-
16 Ohm
- 最大輸入功率
-
3 mW
- 敏感度
-
105db±2db（1kHz、126mV）
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
6.0
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 多點連接
-
是
- 支援的解碼器
-
SBC
-
外盒
- 長度
-
43.50
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
24.50
厘米
- 總重量
-
2.95
kg
- 高度
-
12.50
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 17817 2
- 淨重
-
1.42
kg
- 淨重
-
1.53
kg
-
便捷功能
- 音量控制
-
是
- 防水
-
IPX4
- Philips 耳機應用程式支援
-
是
- TWS 單聲道模式
-
是
- 韌體可更新
-
是
- 控制類型
-
觸控
- Google Fast Pair
-
是
- Microsoft Swift Pair
-
是
-
內紙箱
- 長度
-
11.30
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10.40
厘米
- 高度
-
10.00
厘米
- 淨重
-
0.18
kg
- 總重量
-
0.32
kg
- 淨重
-
0.14
kg
- GTIN
-
2 48 95229 17817 9
-
電源
- 電池數量
-
3 件
- 充電時間
-
2
小時
- 音樂播放時間（開啟 ANC）
-
6 + 21
小時
- 音樂播放時間（關閉 ANC）
-
8 + 28
小時
- 快速充電時間
-
10 mins for 2 hrs
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池重量（總重量）
-
10.1
克
- 電池容量（充電盒）
-
410
mAh
- 電池容量（耳機）
-
50
mAh
-
包裝尺寸
- 高度
-
11.2
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
9.6
厘米
- 深度
-
3.4
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 17817 5
- 總重量
-
0.085
kg
- 淨重
-
0.059
kg
- 淨重
-
0.026
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 耳套
-
3 對（小/中/大）
- 充電盒
-
是
-
設計
- 顏色
-
白
- 配戴方式
-
耳塞式
- 耳朵接合裝置材料
-
矽膠
- 貼合耳形
-
耳塞式
- 入耳式佩戴方式
-
矽膠耳塞
-
電信
- 通話麥克風
-
2 mics for each side
-
尺寸
- 充電盒尺寸（寬x深x高）
-
3.83 x 2.65 x 5.73
厘米
- 耳機尺寸（寬x深x高）
-
1.51 x 2.16 x 1.87
厘米
- 總重量
-
0.034
kg
-
ANC 功能
- ANC 技術
-
FF
- 感知模式
-
是
- ANC 專用麥克風
-
2 個麥克風
- ANC（主動降噪）
-
是
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
多功能按鈕
- 語音助理支援
-
是
-
持續性
- 塑膠外殼
-
含有 55% 全球回收標準 (GRS) 認證的消費後再生聚碳酸酯 TE-00132492
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。