2000 series 耳塞式真無線耳機
隨時候命
真正的無線耳機，加上可以放在貼身牛仔褲裡的充電盒，還有什麼比這款耳機更實用？這款具備防水及防汗功能的耳塞式耳機音色極佳，讓您可以盡情享受長達 12 小時的播放時間。 查看各種好處
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IPX4 防濺防汗
小巧充電盒再方便不過了，這些真正的無線耳機還可以抵擋從任何方向飛濺而來的水滴。但一點汗水對它來說不成問題，而在下雨時您也可不必擔心。
超小巧充電盒，長達 12 小時的播放時間
口袋裡放着充電盒上路，可以進行數次充電。一次充電可提供長達 4 小時的播放時間，加上充滿電的充電盒可以提供 8 小時額外播放時間。只需短短 15 分鐘的充電時間，即可提供一個小時的播放時間。通過 USB-C 連接，充電盒充滿電需時 2 個小時。
佩戴穩固舒適
輕巧舒適的設計讓您從 6 毫米釹合金驅動器中獲得出色的音效，並且可以真正舒適地盡情享受自己的音樂。柔軟可更換的耳塞護蓋可舒適貼合耳形。
耳機開關可控制音樂及通話
每個耳機上的按鈕讓您輕鬆控制聆聽體驗。跳過或暫停歌曲、接聽或拒絕通話等等。
輕鬆喚醒智能手機的語音助理
無需接觸手機便可喚醒手機的語音助理。讓智能手機的語音助理為您播放音樂、獲取方向以及查看資訊等等。
智能配對，自動尋找您的藍牙裝置
當您從充電盒中拿出耳機的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 喇叭直徑
-
6 毫米
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
16 Ohm
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
- 敏感度
-
90
分貝
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 藍牙版本
-
5.1
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
達 10
米
-
外盒
- 長度
-
37.5
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
27.5
厘米
- 總重量
-
4.25
kg
- 高度
-
24.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10989 3
- 淨重
-
0.768
kg
- 淨重
-
3.482
kg
-
便捷功能
- 來電管理
-
-
內紙箱
- 長度
-
18.7
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
12.8
厘米
- 高度
-
10.4
厘米
- 淨重
-
0.096
kg
- 總重量
-
0.5
kg
- 淨重
-
0.404
kg
- GTIN
-
2 48 95229 10989 0
-
電源
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 可重複充電
-
是
- 音樂播放時間
-
4+8
小時
- 待機時間
-
50 小時
- 通話時間
-
3 小時
-
包裝尺寸
- 高度
-
18
厘米
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 10989 6
- 總重量
-
0.153
kg
- 淨重
-
0.032
kg
- 淨重
-
0.121
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
2.9
厘米
- 寬度
-
5.5
厘米
- 深度
-
3.7
厘米
- 重量
-
0.032
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- USB 線
-
USB（Type A 轉 Type C）電線
- 耳罩
-
3 種尺寸
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20125 5
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