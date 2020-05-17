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    2000 series 耳塞式真無線耳機

    TAT2205RD/00

    隨時候命

    真正的無線耳機，加上可以放在貼身牛仔褲裡的充電盒，還有什麼比這款耳機更實用？這款具備防水及防汗功能的耳塞式耳機音色極佳，讓您可以盡情享受長達 12 小時的播放時間。

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    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    2000 series 耳塞式真無線耳機

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    隨時候命

    • 6 毫米驅動器/封閉式
    • 藍牙

    IPX4 防濺防汗

    小巧充電盒再方便不過了，這些真正的無線耳機還可以抵擋從任何方向飛濺而來的水滴。但一點汗水對它來說不成問題，而在下雨時您也可不必擔心。

    超小巧充電盒，長達 12 小時的播放時間

    口袋裡放着充電盒上路，可以進行數次充電。一次充電可提供長達 4 小時的播放時間，加上充滿電的充電盒可以提供 8 小時額外播放時間。只需短短 15 分鐘的充電時間，即可提供一個小時的播放時間。通過 USB-C 連接，充電盒充滿電需時 2 個小時。

    佩戴穩固舒適

    輕巧舒適的設計讓您從 6 毫米釹合金驅動器中獲得出色的音效，並且可以真正舒適地盡情享受自己的音樂。柔軟可更換的耳塞護蓋可舒適貼合耳形。

    耳機開關可控制音樂及通話

    每個耳機上的按鈕讓您輕鬆控制聆聽體驗。跳過或暫停歌曲、接聽或拒絕通話等等。

    輕鬆喚醒智能手機的語音助理

    無需接觸手機便可喚醒手機的語音助理。讓智能手機的語音助理為您播放音樂、獲取方向以及查看資訊等等。

    智能配對，自動尋找您的藍牙裝置

    當您從充電盒中拿出耳機的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置。

    從使用內置麥克風，從音樂切換至電話通話

    -

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      喇叭直徑
      6 毫米
      振動膜
      PET
      阻抗
      16 Ohm
      磁鐵類型
      NdFeB
      頻率響應
      20 - 20 000  Hz
      敏感度
      90  分貝

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      藍牙版本
      5.1
      藍牙規格
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP
      有效範圍
      達 10  米

    • 外盒

      長度
      37.5  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      27.5  厘米
      總重量
      4.25  kg
      高度
      24.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10994 7
      淨重
      0.768  kg
      淨重
      3.482  kg

    • 便捷功能

      來電管理
      • 接聽電話/結束通話
      • 拒接來電
      • 在兩個通話之間切換

    • 內紙箱

      長度
      18.7  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      12.8  厘米
      高度
      10.4  厘米
      淨重
      0.096  kg
      總重量
      0.5  kg
      淨重
      0.404  kg
      GTIN
      2 48 95229 10994 4

    • 電源

      電池類型
      鋰離子電池
      可重複充電
      音樂播放時間
      4+8  小時
      待機時間
      50 小時
      通話時間
      3 小時

    • 包裝尺寸

      高度
      18  厘米
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      4  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 10994 0
      總重量
      0.153  kg
      淨重
      0.032  kg
      淨重
      0.121  kg

    • 產品尺寸

      高度
      2.9  厘米
      寬度
      5.5  厘米
      深度
      3.7  厘米
      重量
      0.032  kg

    • 配件

      快速入門指南
      USB 線
      USB（Type A 轉 Type C）電線
      耳罩
      3 種尺寸

    • 設計

      顏色
      紅色

    • UPC

      UPC
      8 40063 20126 2

    Badge-D2C

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