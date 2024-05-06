長達 24 小時的播放時間（開啟降噪功能時則為 18 小時）

開啟降噪功能，完全充電後可獲得長達 6 小時的播放時間，使用充電盒可額外獲得 12 小時的播放時間（關閉降噪功能，可獲得 8 小時的播放時間，使用充電盒可額外獲得 16 小時的播放時間）。如需快速充電，只需為耳機充電 15 分鐘即可額外使用 1 小時。充電盒可透過 USB-C 充電。