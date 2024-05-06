隨時隨地沉浸其中
使用可實時回應周遭環境的降噪真無線耳機，隨時隨地都可以盡情享受音樂。從音樂、影片到通話，即使以低音量收聽，都可以享受重低音效果的音質。 查看各種好處
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隨時隨地沉浸其中
- Pro 降噪功能
- 自然音效，動態低音效果
- 口袋大小的充電盒
- 長達 24 小時的播放時間
Pro 降噪功能，讓您沉浸其中
自適應降噪功能可快速回應周遭環境，即時抑制風聲等外來噪音。如想聽到周遭情況，感知模式可讓您聽到外部傳來的聲音。快速感知功能則可增強語音，以便您無需取下耳機即可交談。
動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效
這款真無線耳機音效出眾，而且 10 毫米驅動器可在無需調高音量的情況下呈現出最佳效果。透過左邊耳機或 Philips 耳機應用程式啟動動態低音，即使以低音量聆聽，亦可以感受到低音旋律的澎湃力量。
隨時可供使用。口袋大小的充電盒及單聲道模式
外出時只需帶上口袋大小的充電盒，您的耳機即隨時可供使用。不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電，而您可透過單聲道模式使用任何一邊耳機，並同時為另一邊耳機充電。
長達 24 小時的播放時間（開啟降噪功能時則為 18 小時）
開啟降噪功能，完全充電後可獲得長達 6 小時的播放時間，使用充電盒可額外獲得 12 小時的播放時間（關閉降噪功能，可獲得 8 小時的播放時間，使用充電盒可額外獲得 16 小時的播放時間）。如需快速充電，只需為耳機充電 15 分鐘即可額外使用 1 小時。充電盒可透過 USB-C 充電。
通話清晰，說話內容清楚傳達
通話時，可以清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會消除您周遭環境的背景噪音。
自訂蓋耳式觸控控制
設有方便的蓋耳式觸控控制功能，可降噪、控制音樂播放、音量和通話。喜歡使用左邊或右邊耳機？您可以透過 Philips 耳機配套應用程式自訂這些控制功能的設定方式。
Philips 耳機應用程式，個人專屬設定與控制
除了自訂觸控控制外，耳機應用程式還讓您關閉自適應降噪功能，以便自行控制噪音水平。您還可以使用應用程式為耳機更新最新韌體或管理連接的裝置。此外，應用程式內還配備均衡器。
IPX4 防濺防汗
這款真無線耳機具備 IPX4 等級，全面防濺，更能抵禦汗水，而且您也不必擔心被雨淋。
提供更出色的連接功能和音質。新一代藍牙技術
這些耳機可與支援藍牙 LE 音訊和 LC3 解碼器的裝置配合使用，為您提供更穩定的連接功能並大幅度提升音質。於密集城區串流播放音樂或接聽電話時，聲音不會減弱，看電影或玩遊戲亦近乎沒有延遲。
柔和的自然音效，Philips 的獨特音色
從音樂到播客，您可以盡情聆聽所愛內容！這款真無線耳機配備大型驅動器，能輸出 Philips 的獨特音色。無論聆聽任何內容，都能享受伴隨深沉低音的柔和自然音效。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 喇叭直徑
-
10 毫米
- 驅動器類型
-
動態
- 阻抗
-
16 Ohm
- 敏感度
-
104 dB (1K Hz)
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 最大輸入功率
-
10 mW
-
連接
- 藍牙版本
-
5.3
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 多點連接
-
是
- 支援的解碼器
-
-
外盒
- 長度
-
23.5
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
22.50
厘米
- 總重量
-
2.996
kg
- 高度
-
25.50
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 15281 3
- 淨重
-
1.58
kg
- 淨重
-
1.416
kg
-
便捷功能
- 音量控制
-
是
- 防水
-
IPX4
- Philips 耳機應用程式支援
-
是
- TWS 單聲道模式
-
是
- 自動暫停（紅外線感應器）
-
是
- 韌體可更新
-
是
- 控制類型
-
觸控
-
內紙箱
- 長度
-
10.90
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
10.30
厘米
- 高度
-
11.50
厘米
- 淨重
-
0.20
kg
- 總重量
-
0.317
kg
- 淨重
-
0.117
kg
- GTIN
-
2 48 95229 15281 0
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 電池數量
-
3 件
- 充電時間
-
2
小時
- 音樂播放時間（開啟 ANC）
-
6+12
小時
- 音樂播放時間（關閉 ANC）
-
8+16
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 1 hr
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池容量（耳機）
-
58 mAh
- 電池容量（充電盒）
-
420 mAh
- 電池重量（總重量）
-
9.81 克
-
包裝尺寸
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 15281 6
- 高度
-
12.5 厘米
- 寬度
-
9.5 厘米
- 深度
-
3.4 厘米
- 總重量
-
0.093 公斤
- 淨重
-
0.066 公斤
- 淨重
-
0.027 公斤
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 耳套
-
3 對（小/中/大）
- 充電盒
-
是
- 充電電線
-
USB-C 線，200 毫米
-
設計
- 顏色
-
灰色
- 耳朵接合裝置材料
-
矽膠
- 貼合耳形
-
耳塞式
- 入耳式佩戴方式
-
矽膠耳塞
-
電信
- 通話麥克風
-
2 mics
-
ANC 功能
- ANC 技術
-
混合式，ANC Pro
- 感知模式
-
是
- 適應性 ANC
-
是
- ANC（主動降噪）
-
是
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
多功能按鈕
- 語音助理支援
-
是
-
尺寸
- 耳機尺寸（寬x深x高）
-
4.00 x 2.50 x 3.10 厘米
- 充電盒尺寸（寬x深x高）
-
6.20 x 2.80 x 3.60 厘米
- 總重量
-
0.045 公斤
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