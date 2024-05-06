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    真無線耳機

    TAT3509WT/97

    隨時隨地沉浸其中

    使用可實時回應周遭環境的降噪真無線耳機，隨時隨地都可以盡情享受音樂。從音樂、影片到通話，即使以低音量收聽，都可以享受重低音效果的音質。

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    真無線耳機

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    隨時隨地沉浸其中

    • Pro 降噪功能
    • 自然音效，動態低音效果
    • 口袋大小的充電盒
    • 長達 24 小時的播放時間
    Pro 降噪功能，讓您沉浸其中

    Pro 降噪功能，讓您沉浸其中

    自適應降噪功能可快速回應周遭環境，即時抑制風聲等外來噪音。如想聽到周遭情況，感知模式可讓您聽到外部傳來的聲音。快速感知功能則可增強語音，以便您無需取下耳機即可交談。

    動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效

    動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效

    這款真無線耳機音效出眾，而且 10 毫米驅動器可在無需調高音量的情況下呈現出最佳效果。透過左邊耳機或 Philips 耳機應用程式啟動動態低音，即使以低音量聆聽，亦可以感受到低音旋律的澎湃力量。

    隨時可供使用。口袋大小的充電盒及單聲道模式

    隨時可供使用。口袋大小的充電盒及單聲道模式

    外出時只需帶上口袋大小的充電盒，您的耳機即隨時可供使用。不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電，而您可透過單聲道模式使用任何一邊耳機，並同時為另一邊耳機充電。

    長達 24 小時的播放時間（開啟降噪功能時則為 18 小時）

    開啟降噪功能，完全充電後可獲得長達 6 小時的播放時間，使用充電盒可額外獲得 12 小時的播放時間（關閉降噪功能，可獲得 8 小時的播放時間，使用充電盒可額外獲得 16 小時的播放時間）。如需快速充電，只需為耳機充電 15 分鐘即可額外使用 1 小時。充電盒可透過 USB-C 充電。

    通話清晰，說話內容清楚傳達

    通話時，可以清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會消除您周遭環境的背景噪音。

    自訂蓋耳式觸控控制

    設有方便的蓋耳式觸控控制功能，可降噪、控制音樂播放、音量和通話。喜歡使用左邊或右邊耳機？您可以透過 Philips 耳機配套應用程式自訂這些控制功能的設定方式。

    Philips 耳機應用程式，個人專屬設定與控制

    除了自訂觸控控制外，耳機應用程式還讓您關閉自適應降噪功能，以便自行控制噪音水平。您還可以使用應用程式為耳機更新最新韌體或管理連接的裝置。此外，應用程式內還配備均衡器。

    IPX4 防濺防汗

    這款真無線耳機具備 IPX4 等級，全面防濺，更能抵禦汗水，而且您也不必擔心被雨淋。

    提供更出色的連接功能和音質。新一代藍牙技術

    這些耳機可與支援藍牙 LE 音訊和 LC3 解碼器的裝置配合使用，為您提供更穩定的連接功能並大幅度提升音質。於密集城區串流播放音樂或接聽電話時，聲音不會減弱，看電影或玩遊戲亦近乎沒有延遲。

    柔和的自然音效，Philips 的獨特音色

    從音樂到播客，您可以盡情聆聽所愛內容！這款真無線耳機配備大型驅動器，能輸出 Philips 的獨特音色。無論聆聽任何內容，都能享受伴隨深沉低音的柔和自然音效。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      喇叭直徑
      10 毫米
      驅動器類型
      動態
      阻抗
      16 Ohm
      敏感度
      104 dB (1K Hz)
      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      最大輸入功率
      10 mW

    • 連接

      藍牙版本
      5.3
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • TMAP
      有效範圍
      最多 10  米
      多點連接
      支援的解碼器
      • AAC
      • SBC
      • LC3

    • 外盒

      長度
      23.50  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      22.50  厘米
      總重量
      2.996  kg
      高度
      25.50  厘米
      GTIN
      1 48 95229 15282 0
      淨重
      1.58  kg
      淨重
      1.416  kg

    • 便捷功能

      音量控制
      防水
      IPX4
      Philips 耳機應用程式支援
      TWS 單聲道模式
      自動暫停（紅外線感應器）
      韌體可更新
      控制類型
      觸控

    • 內紙箱

      長度
      10.90  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      10.30  厘米
      高度
      11.50  厘米
      淨重
      0.20  kg
      總重量
      0.317  kg
      淨重
      0.117  kg
      GTIN
      2 48 95229 15282 7

    • 電源

      可重複充電
      電池數量
      3
      充電時間
      2  小時
      音樂播放時間（開啟 ANC）
      6+12  小時
      音樂播放時間（關閉 ANC）
      8+16  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池容量（耳機）
      58 mAh
      電池容量（充電盒）
      420 mAh
      電池重量（總重量）
      9.81 克

    • 包裝尺寸

      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      懸掛
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 15282 3
      高度
      12.5 厘米
      寬度
      9.5 厘米
      深度
      3.4 厘米
      總重量
      0.093 公斤
      淨重
      0.066 公斤
      淨重
      0.027 公斤

    • 配件

      快速入門指南
      耳套
      3 對（小/中/大）
      充電盒
      充電電線
      USB-C 線，200 毫米

    • 設計

      顏色
      耳朵接合裝置材料
      矽膠
      貼合耳形
      耳塞式
      入耳式佩戴方式
      矽膠耳塞

    • 電信

      通話麥克風
      2 mics

    • ANC 功能

      ANC 技術
      混合式，ANC Pro
      感知模式
      適應性 ANC
      ANC（主動降噪）

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      多功能按鈕
      語音助理支援

    • 尺寸

      耳機尺寸（寬x深x高）
      4.00 x 2.50 x 3.10 厘米
      充電盒尺寸（寬x深x高）
      6.20 x 2.80 x 3.60 厘米
      總重量
      0.045 公斤

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