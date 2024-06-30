解放雙耳，自由聆聽
這款開放式無線耳機讓您在欣賞音樂的同時，亦能清楚聽到周圍的一切動態。 查看各種好處
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均衡音效，伴您左右
這款耳機配備自適應等響度補償 (AELC) 演算法，可根據環境自動調整高音和低音。不論是在室外調高音量，還是在室內調低音量，您都能享受清晰而均衡的音效。
人工智能麥克風，清晰通話音質
不要讓四周環境傳來的聲音干擾您的聆聽。這款耳機配備人工智能麥克風，使用先進的人工智能演算法過濾掉您不想聽到的噪音，確保清晰的通話音質。每次都能清楚聽到對方的聲音。
IPX4 防濺防汗
具備 IPX4 評級，以及強勁的 13 毫米驅動器，讓您在任何天氣下都能享受美妙的聲音。這款耳機具防濺性能，更能夠抵禦汗水，您也不必擔心被雨淋到。
開放式設計帶來無需耳塞的音樂享受
專業音腔結構與演算法相結合，定向聲學技術將音樂直接傳輸至耳道，減少聲音外洩與震動，同時保留細節與低音效果。為您帶來開放式耳機的所有優勢，兼備改善的音質與舒適度。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
13 毫米
- 阻抗
-
20 Ohm
- 最大輸入功率
-
5 mW
- 敏感度
-
92 dB (1K Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
5.4
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 支援的解碼器
-
SBC
- 無線傳輸類型
-
藍牙
-
外盒
- 長度
-
42.8
厘米
- 產品包裝數目
-
60
- 寬度
-
41.3
厘米
- 總重量
-
11.9
kg
- 高度
-
29.00
厘米
- GTIN
-
14895229149554
-
便捷功能
- 音量控制
-
是
- 防水
-
IPX4
- 控制類型
-
觸控
-
電源
- 電池數量
-
3 件
- 音樂播放時間
-
6 + 16
小時
- 充電時間
-
2
小時
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 電池容量（充電盒）
-
300
mAh
- 電池容量（耳機）
-
45
mAh
-
包裝尺寸
- 高度
-
13.4
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
13.4
厘米
- 深度
-
4.1
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
4895229149557
- 總重量
-
0.14
kg
- 淨重
-
0.075
kg
- 淨重
-
0.065
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 充電盒
-
是
- 充電電線
-
USB-C 線
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 配戴方式
-
耳掛
- 入耳式佩戴方式
-
開合式
-
電信
- 通話麥克風
-
1 AI mic
-
尺寸
- 充電盒尺寸（寬x深x高）
-
9.35*5.0*2.91
厘米
- 耳機尺寸（寬x深x高）
-
5.0*2.05*3.55
厘米
- 總重量
-
0.05
kg
-
語音助手
- 語音助理支援
-
是
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