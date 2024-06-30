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  • 解放雙耳，自由聆聽 解放雙耳，自由聆聽 解放雙耳，自由聆聽

    開放式無線運動型耳機

    TAT3708WT/97

    解放雙耳，自由聆聽

    這款開放式無線耳機讓您在欣賞音樂的同時，亦能清楚聽到周圍的一切動態。

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    可選顏色:

    開放式無線運動型耳機

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    解放雙耳，自由聆聽

    • 開放式佩戴體驗
    • 清晰通話音質

    均衡音效，伴您左右

    這款耳機配備自適應等響度補償 (AELC) 演算法，可根據環境自動調整高音和低音。不論是在室外調高音量，還是在室內調低音量，您都能享受清晰而均衡的音效。

    人工智能麥克風，清晰通話音質

    不要讓四周環境傳來的聲音干擾您的聆聽。這款耳機配備人工智能麥克風，使用先進的人工智能演算法過濾掉您不想聽到的噪音，確保清晰的通話音質。每次都能清楚聽到對方的聲音。

    IPX4 防濺防汗

    具備 IPX4 評級，以及強勁的 13 毫米驅動器，讓您在任何天氣下都能享受美妙的聲音。這款耳機具防濺性能，更能夠抵禦汗水，您也不必擔心被雨淋到。

    開放式設計帶來無需耳塞的音樂享受

    專業音腔結構與演算法相結合，定向聲學技術將音樂直接傳輸至耳道，減少聲音外洩與震動，同時保留細節與低音效果。為您帶來開放式耳機的所有優勢，兼備改善的音質與舒適度。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      13 毫米
      阻抗
      20 Ohm
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      92 dB (1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      藍牙版本
      5.4
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • HFP
      • AVRCP
      支援的解碼器
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外盒

      長度
      42.8  厘米
      產品包裝數目
      60
      寬度
      41.3  厘米
      總重量
      11.9  kg
      高度
      29.00  厘米
      GTIN
      14895229149561

    • 便捷功能

      音量控制
      防水
      IPX4
      控制類型
      觸控

    • 電源

      電池數量
      3 件
      音樂播放時間
      6 + 16  小時
      充電時間
      2  小時
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (Built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Polymer (Built-in)
      電池容量（充電盒）
      300  mAh
      電池容量（耳機）
      45  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      13.4  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      13.4  厘米
      深度
      4.1  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      4895229149564
      總重量
      0.14  kg
      淨重
      0.075  kg
      淨重
      0.065  kg

    • 配件

      快速入門指南
      充電盒
      充電電線
      USB-C 線

    • 設計

      顏色
      白色
      配戴方式
      耳掛
      入耳式佩戴方式
      開合式

    • 電信

      通話麥克風
      1 AI mic

    • 尺寸

      充電盒尺寸（寬x深x高）
      9.35*5.0*2.91  厘米
      耳機尺寸（寬x深x高）
      5.0*2.05*3.55  厘米
      總重量
      0.05  kg

    • 語音助手

      語音助理支援

    Badge-D2C

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