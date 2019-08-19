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    帶麥克風耳機

    TAUH201BK/00

    屬於您的時間

    創造自己的私人空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清脆音質和強勁低音。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。扁平纜線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用超薄折疊設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。

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    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    帶麥克風耳機

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    屬於您的時間

    • 32 毫米驅動器/封閉式
    • 蓋耳式
    • 透氣耳墊
    • 超薄摺疊設計

    1.2 米長的纜線最適合戶外使用

    配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

    32 毫米釹合金音效技術驅動器。清脆音質，強勁低音。

    32 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆音質及強勁低音。

    內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

    內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰

    超薄摺疊設計便於存放在口袋或包中

    耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。

    線控式遙控讓您可在音樂與通話之間輕鬆切換。

    線控式遙控讓接聽電話及聆聽音樂更加輕鬆容易。無需操作您的智能手機。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰

    輕巧頭帶可隨意調節

    這款無線蓋耳式耳機重量僅為 195 克，讓您在真正舒適的環境中盡情搖滾。

    柔軟的耳罩可以調節至最舒適的角度

    柔軟透氣軟墊讓長時間持續聆聽亦感覺舒適無比。

    超精巧摺合式設計，方便攜帶

    超精巧，可摺合，方便攜帶，音樂輕鬆帶著走。

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      32mm
      阻抗
      32 Ohm
      最大輸入功率
      10mW
      敏感度
      102 dB (1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      麥克風
      內置麥克風
      連接器設備
      鍍鉻
      纜線長度
      1.2  米
      連接器
      3.5  mm

    • 外盒

      長度
      21.2  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      16.5  厘米
      總重量
      0.928  kg
      高度
      24  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10052 4
      淨重
      0.4263  kg
      淨重
      0.5017  kg

    • 包裝尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      19.5  厘米
      深度
      5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 10052 7
      總重量
      0.247  kg
      淨重
      0.1421  kg
      淨重
      0.1049  kg

    • 產品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      寬度
      13.5  厘米
      深度
      4  厘米
      重量
      0.142  kg

    • 設計

      顏色
      黑色
      配戴方式
      頭帶
      折疊式設計
      向內摺疊
      耳朵接合裝置材料
      人造皮革
      貼合耳形
      蓋耳式
      耳罩類型
      封閉式

    • UPC

      UPC
      8 40063 20029 6

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