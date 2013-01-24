屬於您的時間
創造自己的私人空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清脆音質和強勁低音。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。扁平纜線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用超薄折疊設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
屬於您的時間
創造自己的私人空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清脆音質和強勁低音。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。扁平纜線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用超薄折疊設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處
屬於您的時間
創造自己的私人空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清脆音質和強勁低音。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。扁平纜線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用超薄折疊設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
屬於您的時間
創造自己的私人空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清脆音質和強勁低音。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。扁平纜線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用超薄折疊設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
32 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆音質及強勁低音。
內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰
耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。
線控式遙控讓接聽電話及聆聽音樂更加輕鬆容易。無需操作您的智能手機。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰
這款無線蓋耳式耳機重量僅為 195 克，讓您在真正舒適的環境中盡情搖滾。
柔軟透氣軟墊讓長時間持續聆聽亦感覺舒適無比。
超精巧，可摺合，方便攜帶，音樂輕鬆帶著走。
聲音
連接
舒適
設計
外盒
包裝尺寸
產品尺寸
UPC