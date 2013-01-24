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帶麥克風耳機

TAUH201WT/00
  • 屬於您的時間 屬於您的時間 屬於您的時間
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    帶麥克風耳機

    TAUH201WT/00

    屬於您的時間

    創造自己的私人空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清脆音質和強勁低音。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。扁平纜線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用超薄折疊設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處

    帶麥克風耳機

    屬於您的時間

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      • 32 毫米驅動器/封閉式
      • 蓋耳式
      • 超薄摺疊設計

      1.2 米長的纜線最適合戶外使用

      配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

      32 毫米釹合金音效技術驅動器。清脆音質，強勁低音。

      32 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆音質及強勁低音。

      內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻

      內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰

      超薄摺疊設計便於存放在口袋或包中

      耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。

      線控式遙控讓您可在音樂與通話之間輕鬆切換。

      線控式遙控讓接聽電話及聆聽音樂更加輕鬆容易。無需操作您的智能手機。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰

      輕巧頭帶可隨意調節

      這款無線蓋耳式耳機重量僅為 195 克，讓您在真正舒適的環境中盡情搖滾。

      柔軟的耳罩可以調節至最舒適的角度

      柔軟透氣軟墊讓長時間持續聆聽亦感覺舒適無比。

      超精巧摺合式設計，方便攜帶

      超精巧，可摺合，方便攜帶，音樂輕鬆帶著走。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        最大輸入電量
        10mW
        振動膜
        PET
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        敏感度
        102dB
        喇叭直徑
        32mm

      • 連接

        纜線類型
        接線方式
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍鉻
        麥克風
        內置麥克風

      • 舒適

        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電

      • 設計

        顏色
        白色

      • 外盒

        總重量
        0.928  千克
        GTIN
        1 48 95229 10053 1
        高度
        24  厘米
        長度
        21.2  厘米
        淨重
        0.4263  千克
        產品包裝數目
        3
        皮重
        0.5017  千克
        寬度
        16.5  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        4.8  厘米
        EAN
        48 95229 10053 4
        總重量
        0.247  千克
        高度
        22.5  厘米
        淨重
        0.1421  千克
        包括的產品數目
        1
        皮重
        0.1049  千克
        寬度
        19.5  厘米
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有

      • 產品尺寸

        深度
        4  厘米
        高度
        18.5  厘米
        重量
        0.142  千克
        寬度
        13.5  厘米

      • UPC

        UPC
        8 40063 20030 2

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