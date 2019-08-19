帶麥克風耳機
屬於您的時間
創造自己的私人空間。這款蓋耳式耳機為您帶來清脆音質和強勁低音。頭帶輕巧無比，彷彿根本未有佩戴。扁平纜線可避免纏繞問題。耳罩極致柔軟，採用超薄折疊設計，戴上便可沉醉在自己的小天地。 查看各種好處
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屬於您的時間
- 32 毫米驅動器/封閉式
- 蓋耳式
- 透氣耳墊
- 超薄摺疊設計
1.2 米長的纜線最適合戶外使用
配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。
32 毫米釹合金音效技術驅動器。清脆音質，強勁低音。
32 毫米釹合金音效技術驅動器為您呈現清脆音質及強勁低音。
內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻
內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰
超薄摺疊設計便於存放在口袋或包中
耳罩可摺疊並向內旋轉，便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。
線控式遙控讓您可在音樂與通話之間輕鬆切換。
線控式遙控讓接聽電話及聆聽音樂更加輕鬆容易。無需操作您的智能手機。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持說話時音效清晰
輕巧頭帶可隨意調節
這款無線蓋耳式耳機重量僅為 195 克，讓您在真正舒適的環境中盡情搖滾。
柔軟的耳罩可以調節至最舒適的角度
柔軟透氣軟墊讓長時間持續聆聽亦感覺舒適無比。
超精巧摺合式設計，方便攜帶
超精巧，可摺合，方便攜帶，音樂輕鬆帶著走。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
32mm
- 阻抗
-
32 Ohm
- 最大輸入功率
-
10mW
- 敏感度
-
102 dB (1K Hz)
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 麥克風
-
內置麥克風
- 連接器設備
-
鍍鉻
- 纜線長度
-
1.2
米
- 連接器
-
3.5
mm
-
外盒
- 長度
-
21.2
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
16.5
厘米
- 總重量
-
0.928
kg
- 高度
-
24
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10053 1
- 淨重
-
0.4263
kg
- 淨重
-
0.5017
kg
-
包裝尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
19.5
厘米
- 深度
-
4.8
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 10053 4
- 總重量
-
0.247
kg
- 淨重
-
0.1421
kg
- 淨重
-
0.1049
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 寬度
-
13.5
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 重量
-
0.142
kg
-
設計
- 顏色
-
白色
- 配戴方式
-
頭帶
- 折疊式設計
-
向內摺疊
- 耳朵接合裝置材料
-
人造皮革
- 貼合耳形
-
蓋耳式
- 耳罩類型
-
封閉式
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20030 2
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