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    3000 系列 無線吸塵機

    XC3131/61

    讓隱藏灰塵無所遁形，一次過清潔乾淨。

    使用 Philips 無線吸塵機 3000 系列一次過徹底清潔您的地板。我們的 LED 吸扒讓隱藏的灰塵和污垢無所遁形，然後採用 PowerCyclone 8 颶風離麈技術一網打盡。長達 60 分鐘的運行時間¹讓清潔家居變得無比輕鬆

    查看各種好處

    3000 系列 無線吸塵機

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    讓隱藏灰塵無所遁形，一次過清潔乾淨。

    運行時間長達 60 分鐘¹，LED 吸扒為您提供指引

    • 旋風數碼摩打
    • LED 吸扒
    • 一步達成吸塵和抹拭
    • 隨附配件
    PowerCyclone 8 颶風離麈技術透過優化電池使用來清除灰塵。

    PowerCyclone 8 颶風離麈技術透過優化電池使用來清除灰塵。

    我們的強大技術將效率和結果完美結合，專為高質素的除塵效果而設，同時確保在正常模式下運行時間仍能長達 60 分鐘，在特強模式下運行時間為 15 分鐘。

    數碼摩打，持久耐用。

    數碼摩打，持久耐用。

    數碼摩打可確保無線吸塵機既耐用又強力。

    可替換式 25.2 伏電池，可延長清潔時間。

    可替換式 25.2 伏電池，可延長清潔時間。

    想繼續清潔而免卻充電麻煩嗎？可替換式電池可讓您更換已充電的電池，瞬間就可以從上次停下的地方繼續操作³。

    Aqua 模組讓您可以一步達成吸塵和抹拭

    Aqua 模組讓您可以一步達成吸塵和抹拭

    探索一邊吸塵一邊拖地的滿足感。我們的 Aqua 配件可以在您吸塵的同時，使用濕潤的微纖維拖地布徹底去除灰塵及污漬。

    高亮度LED電動軟毛吸扒令隱藏的灰塵無所遁形。

    高亮度LED電動軟毛吸扒令隱藏的灰塵無所遁形。

    使用高亮度LED電動軟毛吸扒以精準的角度照射微塵，讓您可以準確知道要清潔的位置。

    長效電池運行時間長達 60 分鐘¹。

    長效電池運行時間長達 60 分鐘¹。

    使用電池一次過清潔家居，在正常模式¹下可持續使用長達 60 分鐘，在特強模式²下可持續使用 15 分鐘。

    精準吸扒可滑動至最接近牆壁的 1 毫米距離。

    精準吸扒可滑動至最接近牆壁的 1 毫米距離。

    使用精準的吸扒清除難以到達地方的灰塵和污垢。其設計旨在盡量緊貼牆壁和底座滑動，吸附頑固的污垢。

    3 重過濾系統確保安全吸附灰塵。

    3 重過濾系統確保安全吸附灰塵。

    全賴三個超微細濾網，99.9% 微塵和污垢會被密封在機內，保持地板潔淨。

    善用手提式配置及配件，清潔更輕鬆

    善用手提式配置及配件，清潔更輕鬆

    無論是櫥櫃深處、角落還是高處，Philips 3000 系列都可為您徹底清潔。可轉換成手提式吸塵機，方便攜帶使用。長窄縫吸嘴有助深入窄縫狹隙。2 合 1 組合工具可輕鬆切換，柔軟毛刷可為細緻表面除塵，寬窄縫吸嘴則有助清潔棘手角落。

    技術規格

    • 使用情景

      適用地板類型
      硬地板
      手提式選項
      拖地功能

    • 一般規格

      主要物料
      鋁和塑膠
      顏色
      迷幻黎明
      Cyclone 颶風離麈技術
      第 8 代 PowerCyclone 颶風離塵技術
      設定
      Eco、加速
      運行時間 (Eco)
      60 分鐘
      運行時間（特強）
      15 分鐘
      氣流（最大）
      820 公升/分鐘
      噪音水平
      < 80 dB
      電池類型
      可更換鋰離子電池
      電壓
      25.2 伏
      頻率
      50/60Hz
      充電時間
      5 小時
      顯示類型
      LED
      濾網類型
      3 重過濾
      LED 燈
      保用
      2 年
      歐盟合規聲明
      電池產品

    • 功能

      地板識別
      智能家居兼容性
      網絡連接功能

    • 設計

      再生塑膠*（包括配件）
      可持續包裝

    • 配件

      標準吸扒
      硬式地板 LED 吸扒
      隨附配件
      - 窄縫吸嘴 - 組合工具
      充電站
      掛牆
      Aqua 拖扒
      Aqua 模組

    • 重量與尺寸

      產品長度
      24 厘米
      產品寬度
      25.5 厘米
      產品高度
      118 厘米
      產品重量（僅手提式）
      1 294 克
      包裝長度
      14.3 厘米
      包裝寬度
      38.4 厘米
      包裝高度
      74.1 厘米
      包裝重量
      4.8 公斤

    • 兼容度

      相關配件 1
      XV1630/01 - 微纖維墊
      相關配件 2
      XV1631/01​ - 濾網
      相關配件 3
      XV1633/01​ - 可更換電池

    • 原產地

      生產地
      中國

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    • ¹ 環保模式，僅限手提式。
    • ² 使用加速模式，用於硬式地板。
    • ³ >0.5 μm 粒子大小。
    • ⁴ 第二枚電池需另行購買 XV1635。

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