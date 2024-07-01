讓隱藏灰塵無所遁形，一次過清潔乾淨。

使用 Philips 無線吸塵機 3000 系列一次過徹底清潔您的地板。我們的 LED 吸扒讓隱藏的灰塵和污垢無所遁形，然後採用 PowerCyclone 8 颶風離麈技術一網打盡。長達 60 分鐘的運行時間¹讓清潔家居變得無比輕鬆