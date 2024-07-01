我們的強大技術將效率和結果完美結合，專為高質素的除塵效果而設，同時確保在正常模式下運行時間仍能長達 60 分鐘，在特強模式下運行時間為 15 分鐘。
數碼摩打可確保無線吸塵機既耐用又強力。
想繼續清潔而免卻充電麻煩嗎？可替換式電池可讓您更換已充電的電池，瞬間就可以從上次停下的地方繼續操作³。
探索一邊吸塵一邊拖地的滿足感。我們的 Aqua 配件可以在您吸塵的同時，使用濕潤的微纖維拖地布徹底去除灰塵及污漬。
使用高亮度LED電動軟毛吸扒以精準的角度照射微塵，讓您可以準確知道要清潔的位置。
使用電池一次過清潔家居，在正常模式¹下可持續使用長達 60 分鐘，在特強模式²下可持續使用 15 分鐘。
使用精準的吸扒清除難以到達地方的灰塵和污垢。其設計旨在盡量緊貼牆壁和底座滑動，吸附頑固的污垢。
全賴三個超微細濾網，99.9% 微塵和污垢會被密封在機內，保持地板潔淨。
無論是櫥櫃深處、角落還是高處，Philips 3000 系列都可為您徹底清潔。可轉換成手提式吸塵機，方便攜帶使用。長窄縫吸嘴有助深入窄縫狹隙。2 合 1 組合工具可輕鬆切換，柔軟毛刷可為細緻表面除塵，寬窄縫吸嘴則有助清潔棘手角落。
使用情景
一般規格
功能
設計
配件
重量與尺寸
兼容度
原產地
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