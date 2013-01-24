聲波牙刷改善孩子的日常刷牙習慣
Philips Sonicare For Kids 小童專用電動牙刷適合 7 歲以上小童，功能包括有效清除牙垢、聲波技術及自訂貼紙及教育工具以協助小童適當地刷牙。 查看各種好處
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聲波牙刷改善孩子的日常刷牙習慣
Philips Sonicare For Kids 小童專用電動牙刷適合 7 歲以上小童，功能包括有效清除牙垢、聲波技術及自訂貼紙及教育工具以協助小童適當地刷牙。 查看各種好處
此款 Philips Sonicare 電動牙刷備有 2 種大小刷頭，溫柔清潔專為保護成長階段牙齒設計
協助兒童養成良好的刷牙習慣，這款電動牙刷可在 90 日內慢慢地逐漸增加時間，直至牙醫建議的 2 分鐘刷牙時間.
提供 2 款易用的護理模式，這款電動牙刷可為不同年齡的兒童提供適當的清潔效能；低護理模式適合年幼兒童，高護理模式適合較大的兒童。
讓兒童擁有自己獨特的牙刷。
Philips Sonicare 兒童專用電動牙刷比手動牙刷清除多 75% 的牙菌膜*
符合人體工學設計，協助孩子適當地自行刷牙
提供獨有的強力清潔動力，可溫和而有效地接觸牙縫及牙齦邊沿。
91% 的牙科專家父母為孩子選擇 Philips Sonicare 兒童專用電動牙刷*
這款電動牙刷的橡膠刷頭專為保護成長階段的牙齒而設
堅固的手柄設計可直立式擺放；平放牙刷時可塗上牙膏。
模式
內含物件
設計和外表
清潔效能
方便易用
技術規格
電源
服務