微壓榨技術能夠從水果和綠葉蔬菜中提取更多的蔬果汁、纖維素、營養素和維生素。特別設計的雪葩配件可以將已冰凍的水果壓碎，造出美味、柔滑的天然水果雪葩。
從水果中提取高達90%的果汁
造出營養豐富的蔬果汁和水果雪葩
飛利浦Avance慢磨榨汁機
HR1932/31
纖巧機身更配備綜合存放設置，方便放置於廚房桌面以供日常使用
無濾網設計、一分鐘快速清洗
出汁口備防滴漏功能，蔬果汁直接進入杯子
反向按鈕方便榨出更多的蔬果汁
備雪葩配件可以造出100%的天然水果雪葩
建議零售價: HK$2,698.00
70毫米加闊蔬果投放口
方便投放原個水果、蔬菜及綠葉蔬菜
Philips Viva Collection慢磨榨汁機
HR1889/71
慢磨榨汁技術能夠釋放水果營養，從水果中提取高達80%*的果汁。
纖巧機身，方便擺放於廚房桌面以供日常使用
QuickClean快速清洗技術，超微細濾網和部件易於拆卸的設計，清洗可於90秒內完成
防滴漏功能，讓您的廚房桌面更乾淨
可拆卸的部件，適用於洗碗碟機
綜合存放設置，果渣容器可收藏於果汁杯內
建議零售價: HK$1,398.00
* 內部測試: 每次使用1000克提子、蘋果、黑苺、士多啤梨、番茄，西瓜，橙和紅石榴。
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