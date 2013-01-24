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Philips Juicer

從水果中提取高達90%的果汁
造出營養豐富的蔬果汁和水果雪葩

飛利浦Avance慢磨榨汁機 
 HR1932/31

成為第一個複查該產品

微壓榨技術能夠從水果和綠葉蔬菜中提取更多的蔬果汁、纖維素、營養素和維生素。特別設計的雪葩配件可以將已冰凍的水果壓碎，造出美味、柔滑的天然水果雪葩。
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纖巧機身更配備綜合存放設置，方便放置於廚房桌面以供日常使用
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無濾網設計、一分鐘快速清洗
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出汁口備防滴漏功能，蔬果汁直接進入杯子
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反向按鈕方便榨出更多的蔬果汁
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備雪葩配件可以造出100%的天然水果雪葩
建議零售價: HK$2,698.00
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Philips Juicer

70毫米加闊蔬果投放口
方便投放原個水果、蔬菜及綠葉蔬菜

Philips Viva Collection慢磨榨汁機
 HR1889/71

成為第一個複查該產品

慢磨榨汁技術能夠釋放水果營養，從水果中提取高達80%*的果汁。
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纖巧機身，方便擺放於廚房桌面以供日常使用
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QuickClean快速清洗技術，超微細濾網和部件易於拆卸的設計，清洗可於90秒內完成
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防滴漏功能，讓您的廚房桌面更乾淨
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可拆卸的部件，適用於洗碗碟機
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綜合存放設置，果渣容器可收藏於果汁杯內
建議零售價: HK$1,398.00
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* 內部測試: 每次使用1000克提子、蘋果、黑苺、士多啤梨、番茄，西瓜，橙和紅石榴。

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