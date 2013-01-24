符合人體工學的手柄便於手握，容易操控，讓您輕鬆為全身各部位剃毛。
脫毛器的刀頭特別由陶瓷物料製成，可以緊緊抓住毛髮，即使幼細的毛髮也無所遁形。
特闊脫毛刀頭每下可去除更多毛髮，助您迅速去除毛髮。
所有 Philips 的脫毛器都設有獨特的系統，脫毛鉗可提起及集合平躺的毛髮，緊緊引導它們至拉拔點並脫除。結合圓端設計的陶瓷夾輪，更緊貼皮膚，達到最佳、更溫和的脫毛效果。
防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。
精明燈助您看清每條幼細的毛髮，讓全身各部位都可享有最佳脫毛效果。
Philips Satinelle 脫毛器，使用時保持 90 度角，可達至最佳的脫毛效果。
剃毛刀頭更溫和地處理身體各個部位的剃毛需要，提供貼服的剃毛效果。隨附毛髮修剪梳，方便修飾比堅尼部位的毛髮。
更溫和地處理身體各個部位的脫毛需要，隨附面部脫毛專用保護蓋，更準確去除多餘的面部毛髮，以及敏感部位脫毛專用保護蓋，可去除腋下及比堅尼位的毛髮。
脫毛按摩滑輪能減輕脫毛時的不適感
身體護理配件可帶來更個人化和便捷的使用體驗，解決女士日常美容﹑脫毛等需要。
配件
方便易用
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