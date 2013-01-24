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Philips Sonicare FlexCare

充電式聲波震動牙刷

HX6982
Sonicare
Sonicare
  • 先進清潔 先進清潔 先進清潔
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    Philips Sonicare FlexCare 充電式聲波震動牙刷

    HX6982

    先進清潔

    創新技術可實現更卓越的刷牙效果。如今可確保擁有更非凡的口腔健康。就是全新的 Philips Sonicare FlexCare，可全方位滿足您的口腔護理需要。

    此產品已不再銷售。

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      先進清潔

      強力清潔動力將液體推向牙齒鄰面

      Sonicare 的獨特動態動作輕柔而有效地接觸牙縫及牙齦深處。

      彎曲刷頭刷臂幫助接觸牙齒背部

      獨特的彎曲刷頭刷臂令牙齒背部更易觸及，去除這些難以接觸部位的牙斑。

      藉助專利聲波技術，令牙齒更自然潔白

      強勁清潔動力，直接與每顆牙齒接觸的面積更大，經驗證可以去除牙齒上每天殘留的污漬，保持牙齒更自然潔白。

      臨床實驗證明安全而溫和

      Sonicare 可於以下情況安全使用：齒列矯正器 (用於齒列矯正器時刷頭耗損較快)、牙齒修復 (補牙、牙冠、瓷貼面) 與牙周袋。

      只需兩星期就能改善牙齦健康

      只需兩星期就能理想地清潔牙齒鄰面和牙齦邊緣，改善牙齦健康。比手動牙刷更有效清潔牙齒鄰面及消除牙斑。

      兩分鐘計時器確保建議刷牙時間

      兩分鐘計時器自動追蹤刷牙時間，並在兩分鐘刷牙時間完成時關閉牙刷。

      四段時間提示計時器鼓勵徹底刷牙

      每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您前進至另一步，令您能一致地清絜口腔的每一部分。

      刷牙動力增強裝置程式，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      技術規格

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘刷動 31,000 次

      • 包含的物件

        額外刷頭色環
        3  件數
        高級充電器，帶電源線收藏
        1
        高級柔軟旅行包
        1
        教育性 DVD
        1
        FlexCare 刷柄
        1

      • 技術規格

        電池
        充電式
        操作時間（從完全充電到沒電）
        完全充電可刷牙 20 次，每次 2 分鐘

      • 設計和外表

        顏色
        醫療藍色
        鉻前面板

      • 功能

        高級充電顯示屏
        發光訊號可協助追蹤電池狀態
        刷牙動力增強裝置
        使用 14 次之後可逐漸增加力度。
        四段時間提示
        確保為口腔內全四個區域帶來細緻潔淨
        可充電使用
        智能計時器
        2 分鐘計時功能有助於達到推薦的刷牙時間

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