先進清潔
創新技術可實現更卓越的刷牙效果。如今可確保擁有更非凡的口腔健康。就是全新的 Philips Sonicare FlexCare，可全方位滿足您的口腔護理需要。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
先進清潔
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先進清潔
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先進清潔
創新技術可實現更卓越的刷牙效果。如今可確保擁有更非凡的口腔健康。就是全新的 Philips Sonicare FlexCare，可全方位滿足您的口腔護理需要。
Sonicare 的獨特動態動作輕柔而有效地接觸牙縫及牙齦深處。
獨特的彎曲刷頭刷臂令牙齒背部更易觸及，去除這些難以接觸部位的牙斑。
強勁清潔動力，直接與每顆牙齒接觸的面積更大，經驗證可以去除牙齒上每天殘留的污漬，保持牙齒更自然潔白。
Sonicare 可於以下情況安全使用：齒列矯正器 (用於齒列矯正器時刷頭耗損較快)、牙齒修復 (補牙、牙冠、瓷貼面) 與牙周袋。
只需兩星期就能理想地清潔牙齒鄰面和牙齦邊緣，改善牙齦健康。比手動牙刷更有效清潔牙齒鄰面及消除牙斑。
兩分鐘計時器自動追蹤刷牙時間，並在兩分鐘刷牙時間完成時關閉牙刷。
每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您前進至另一步，令您能一致地清絜口腔的每一部分。
在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Sonicare 聲波震動牙刷
清潔效能
包含的物件
技術規格
設計和外表
功能