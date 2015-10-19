30 秒程式、2 種設定、雙向旋轉

Dual Motion 冰感明眸按摩程式只需 30 秒，可在早上梳洗的時候快速讓眼睛精神起來。設有 2 種按摩程式以供選擇。設定 I 提供重點微振按摩，而設定 II 帶來旋轉和微振合二為一的按摩程式。同時配合雙向旋轉，以便能夠沿著淋巴引流來按摩皮膚。