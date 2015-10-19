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    VisaPure Advanced 的配件

    SC6040/00

    舒緩眼睛疲勞

    冰感明眸按摩頭讓您的眼眸在早上閃耀光芒。配件用料精緻，具備 Dual Motion 按摩程式為您帶來呵護與舒適兼備的按摩體驗。每朝使用 30 秒令眼睛有如晨光般朝氣勃勃。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$198.00

    VisaPure Advanced 的配件

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    舒緩眼睛疲勞

    舒緩眼睛疲勞，提亮明眸

    • 冰感明眸按摩頭
    • 智能配件
    溫和按摩程式，每秒 120 次納米微振

    溫和按摩程式，每秒 120 次納米微振

    為您帶來明眸神采的 Dual Motion 按摩程式，每秒 120 次納米微振，輕柔、舒適及清涼地按摩眼周肌膚，專門為按摩眼周幼嫩肌膚而設計。按摩程式只需 30 秒，方便您在每天早上進行按摩！

    使用後讓原本疲倦的眼睛透出晨光亮彩

    冰感明眸按摩頭特別用清涼的物料製成，再加上陶瓷塗層。可帶來即時可見的效果，因為配件可迅速為眼睛下方的皮膚降溫，舒緩眼睛疲勞。

    呵護眼周肌膚

    由於採用了光滑的物料和 Dual Motion 溫和按摩程式，帶來柔和的按摩體驗，呵護眼周幼嫩的肌膚。

    可配合乳霜、乳液和精油或獨立使用

    可輕鬆配合日常皮膚護理使用。配件可配合你現在使用的任何品牌的護膚品使用，如乳霜、精華和精油。你亦可以選擇獨立使用。

    可使用溫水及肥皂輕鬆清潔配件

    要清潔配件非常簡單，在洗手盆使用溫水及肥皂就可簡單清潔。

    30 秒程式、2 種設定、雙向旋轉

    Dual Motion 冰感明眸按摩程式只需 30 秒，可在早上梳洗的時候快速讓眼睛精神起來。設有 2 種按摩程式以供選擇。設定 I 提供重點微振按摩，而設定 II 帶來旋轉和微振合二為一的按摩程式。同時配合雙向旋轉，以便能夠沿著淋巴引流來按摩皮膚。

    圓潤的外型和特殊塗層，滑動時更加流暢

    冰感明眸按摩頭設有圓潤的外型，專門為輕柔按摩眼周肌膚而設。特殊塗層有助於按摩頭在皮膚上順暢地滑動，呵護肌膚。經過超過 300 位歐洲和亞洲女性測試。

    技術規格

    • 智能配件識別

      智能配件

    • 雙向旋轉

      向左及右旋轉

    • 技術規格

      DualMotion 智能辨識科技
      獨特的旋轉和微振
      強度設定
      2
      程式時間
      30 秒

    • 方便易用

      容易清洗
      只可配合
      VisaPure Advanced 使用

    Badge-D2C

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