為您帶來明眸神采的 Dual Motion 按摩程式，每秒 120 次納米微振，輕柔、舒適及清涼地按摩眼周肌膚，專門為按摩眼周幼嫩肌膚而設計。按摩程式只需 30 秒，方便您在每天早上進行按摩！
冰感明眸按摩頭特別用清涼的物料製成，再加上陶瓷塗層。可帶來即時可見的效果，因為配件可迅速為眼睛下方的皮膚降溫，舒緩眼睛疲勞。
由於採用了光滑的物料和 Dual Motion 溫和按摩程式，帶來柔和的按摩體驗，呵護眼周幼嫩的肌膚。
可輕鬆配合日常皮膚護理使用。配件可配合你現在使用的任何品牌的護膚品使用，如乳霜、精華和精油。你亦可以選擇獨立使用。
要清潔配件非常簡單，在洗手盆使用溫水及肥皂就可簡單清潔。
Dual Motion 冰感明眸按摩程式只需 30 秒，可在早上梳洗的時候快速讓眼睛精神起來。設有 2 種按摩程式以供選擇。設定 I 提供重點微振按摩，而設定 II 帶來旋轉和微振合二為一的按摩程式。同時配合雙向旋轉，以便能夠沿著淋巴引流來按摩皮膚。
冰感明眸按摩頭設有圓潤的外型，專門為輕柔按摩眼周肌膚而設。特殊塗層有助於按摩頭在皮膚上順暢地滑動，呵護肌膚。經過超過 300 位歐洲和亞洲女性測試。
智能配件識別
雙向旋轉
技術規格
方便易用
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。