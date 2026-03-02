搜尋字眼

ZH
EN
  • 全情投入出色音效 全情投入出色音效 全情投入出色音效

    蓋耳式耳機

    TAH4500BK/97

    全情投入出色音效

    如果您正在尋找適合日常使用的超舒適降噪耳機，那這款耳機就是您的理想之選。即使低音量亦能帶來深沉渾厚的低音與出色音效。可替換耳罩軟墊和電池能在未來數年最大限度地保持舒適度和性能。

    查看各種好處

    可選顏色:

    蓋耳式耳機

    類似產品

    See all 降噪

    全情投入出色音效

    • 自然音效，動態低音效果
    • 舒適的蓋耳式貼合設計
    • 降噪功能
    • 長達 70 小時的播放時間

    動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效

    經自訂調校的 32 毫米驅動單元與動態低音技術相結合，即使低音量亦能帶來豐富飽滿的低音與出色音效。觀看電影或玩遊戲時，您可在我們的配套應用程式中開啟低延遲模式。

    舒適貼合設計與可替換組件：經久耐用

    柔軟 PU 皮革耳罩配搭可調節軟墊頭帶，為您帶來極致舒適的貼合體驗。為保持最佳隔音效果與舒適度，記憶海綿耳墊隨使用時間磨損後可自行更換。當耳機內置鋰離子充電池壽命耗盡時，亦可進行更換。

    主動式降噪功能讓音樂永不中斷

    主動式降噪功能可減少外部噪音，讓您能專注於音樂、播客和通話。您可以將其設定為自動模式，或使用 Philips 耳機應用程式自行調整降噪等級。

    穩定藍牙多點連接與輕鬆配對功能

    兼容最新的藍牙 6.0 裝置，傳輸音訊流暢不間斷，並可同時連接兩部裝置。同時支援Android Fast Pair 與 Microsoft Swift Pair 快速配對技術。

    長達 70 小時的播放時間（開啟降噪功能時則為 50 小時）

    關閉降噪功能時，完全充電後可提供長達 70 小時的播放時間；開啟降噪時則可達 50 小時。快速充電 5 分鐘即可延長使用 4 小時。

    通話清晰，說話內容清楚傳達

    通話時，可以清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會減少您周遭環境的背景噪音。

    Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗

    覺得音樂缺少些什麼？我們的配套應用程式採用 AI Neural EQ 智能均衡器，透過直觀的介面讓您以指尖微調音色，探索各種均衡器設定。您亦可透過應用程式調節降噪強度、啟用動態低音功能、管理已連接裝置、更新韌體等。

    柔和的自然音效，Philips 的獨特音色

    這款耳機設有特製的驅動單元，並根據 Philips 獨特音感進行調校，為您帶來溫暖自然、低音雄渾的音質。無論播放任何內容，您都會愛上所聽見的聲音。

    全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠，負責任的包裝

    我們的產品採用消費後再生塑膠，包裝使用 FSC 認證再生紙板製成，且插頁印刷於再生紙張上。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      阻抗
      32 Ohm
      最大輸入功率
      10 mW
      敏感度
      113 dB (1KHZ, 1mW)
      喇叭直徑
      32  mm
      驅動器類型
      動態

    • 連接

      藍牙版本
      6.0
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      多點連接
      支援的解碼器
      SBC

    • 外盒

      長度
      21.70  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      18.50  厘米
      總重量
      1.32  kg
      高度
      25.50  厘米
      GTIN
      1 48 95229 17760 1
      淨重
      0.50  kg
      淨重
      0.82  kg

    • 便捷功能

      音量控制
      Philips 耳機應用程式支援
      Google Fast Pair
      韌體可更新
      控制類型
      按鈕
      Microsoft Swift Pair

    • 電源

      電池數量
      1 件
      充電時間
      2  小時
      音樂播放時間（開啟 ANC）
      50  小時
      音樂播放時間（關閉 ANC）
      70  小時
      快速充電時間
      5 mins for 4 hrs
      電池重量（總重量）
      9.52  克
      電池容量（耳機）
      500  mAh
      電池類型（耳機）
      鋰聚合物（內置）

    • 包裝尺寸

      高度
      24.5  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      19.85  厘米
      深度
      5.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 17760 4
      總重量
      0.332  kg
      淨重
      0.168  kg
      淨重
      0.164  kg

    • 產品尺寸

      高度
      17.84  厘米
      寬度
      15.84  厘米
      深度
      7.37  厘米
      重量
      0.156  kg

    • 配件

      快速入門指南

    • 設計

      顏色
      配戴方式
      頭帶
      折疊式設計
      可摺疊/向內旋轉
      耳朵接合裝置材料
      人造皮革
      貼合耳形
      蓋耳式
      耳罩類型
      封閉式

    • 電信

      通話麥克風
      1 mic

    • ANC 功能

      ANC 技術
      FB
      ANC 專用麥克風
      3 個麥克風
      ANC（主動降噪）

    • 語音助手

      兼容語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟用
      按下多功能按鈕
      語音助理支援

    • 持續性

      塑膠外殼
      含有 71% 全球回收標準 (GRS) 認證的消費後再生聚碳酸酯 TE-00132492

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。