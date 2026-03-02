全情投入出色音效
如果您正在尋找適合日常使用的超舒適降噪耳機，那這款耳機就是您的理想之選。即使低音量亦能帶來深沉渾厚的低音與出色音效。可替換耳罩軟墊和電池能在未來數年最大限度地保持舒適度和性能。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
- 自然音效，動態低音效果
- 舒適的蓋耳式貼合設計
- 降噪功能
- 長達 70 小時的播放時間
動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效
經自訂調校的 32 毫米驅動單元與動態低音技術相結合，即使低音量亦能帶來豐富飽滿的低音與出色音效。觀看電影或玩遊戲時，您可在我們的配套應用程式中開啟低延遲模式。
舒適貼合設計與可替換組件：經久耐用
柔軟 PU 皮革耳罩配搭可調節軟墊頭帶，為您帶來極致舒適的貼合體驗。為保持最佳隔音效果與舒適度，記憶海綿耳墊隨使用時間磨損後可自行更換。當耳機內置鋰離子充電池壽命耗盡時，亦可進行更換。
主動式降噪功能讓音樂永不中斷
主動式降噪功能可減少外部噪音，讓您能專注於音樂、播客和通話。您可以將其設定為自動模式，或使用 Philips 耳機應用程式自行調整降噪等級。
穩定藍牙多點連接與輕鬆配對功能
兼容最新的藍牙 6.0 裝置，傳輸音訊流暢不間斷，並可同時連接兩部裝置。同時支援Android Fast Pair 與 Microsoft Swift Pair 快速配對技術。
長達 70 小時的播放時間（開啟降噪功能時則為 50 小時）
關閉降噪功能時，完全充電後可提供長達 70 小時的播放時間；開啟降噪時則可達 50 小時。快速充電 5 分鐘即可延長使用 4 小時。
通話清晰，說話內容清楚傳達
通話時，可以清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會減少您周遭環境的背景噪音。
Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗
覺得音樂缺少些什麼？我們的配套應用程式採用 AI Neural EQ 智能均衡器，透過直觀的介面讓您以指尖微調音色，探索各種均衡器設定。您亦可透過應用程式調節降噪強度、啟用動態低音功能、管理已連接裝置、更新韌體等。
柔和的自然音效，Philips 的獨特音色
這款耳機設有特製的驅動單元，並根據 Philips 獨特音感進行調校，為您帶來溫暖自然、低音雄渾的音質。無論播放任何內容，您都會愛上所聽見的聲音。
全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠，負責任的包裝
我們的產品採用消費後再生塑膠，包裝使用 FSC 認證再生紙板製成，且插頁印刷於再生紙張上。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 阻抗
-
32 Ohm
- 最大輸入功率
-
10 mW
- 敏感度
-
113 dB (1KHZ, 1mW)
- 喇叭直徑
-
32
mm
- 驅動器類型
-
動態
-
連接
- 藍牙版本
-
6.0
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 多點連接
-
是
- 支援的解碼器
-
SBC
-
外盒
- 長度
-
21.70
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
18.50
厘米
- 總重量
-
1.32
kg
- 高度
-
25.50
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 17761 8
- 淨重
-
0.50
kg
- 淨重
-
0.82
kg
-
便捷功能
- 音量控制
-
是
- Philips 耳機應用程式支援
-
是
- Google Fast Pair
-
是
- 韌體可更新
-
是
- 控制類型
-
按鈕
- Microsoft Swift Pair
-
是
-
電源
- 電池數量
-
1 件
- 充電時間
-
2
小時
- 音樂播放時間（開啟 ANC）
-
50
小時
- 音樂播放時間（關閉 ANC）
-
70
小時
- 快速充電時間
-
5 mins for 4 hrs
- 電池重量（總重量）
-
9.52
克
- 電池容量（耳機）
-
500
mAh
- 電池類型（耳機）
-
鋰聚合物（內置）
-
包裝尺寸
- 高度
-
24.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
19.85
厘米
- 深度
-
5.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 17761 1
- 總重量
-
0.332
kg
- 淨重
-
0.168
kg
- 淨重
-
0.164
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
17.84
厘米
- 寬度
-
15.84
厘米
- 深度
-
7.37
厘米
- 重量
-
0.156
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
-
設計
- 顏色
-
白
- 配戴方式
-
頭帶
- 折疊式設計
-
可摺疊/向內旋轉
- 耳朵接合裝置材料
-
人造皮革
- 貼合耳形
-
蓋耳式
- 耳罩類型
-
封閉式
-
電信
- 通話麥克風
-
1 mic
-
ANC 功能
- ANC 技術
-
FB
- ANC 專用麥克風
-
3 個麥克風
- ANC（主動降噪）
-
是
-
語音助手
- 兼容語音助理
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 語音助理啟用
-
按下多功能按鈕
- 語音助理支援
-
是
-
持續性
- 塑膠外殼
-
含有 71% 全球回收標準 (GRS) 認證的消費後再生聚碳酸酯 TE-00132492
