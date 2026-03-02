Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗

覺得音樂缺少些什麼？我們的配套應用程式採用 AI Neural EQ 智能均衡器，透過直觀的介面讓您以指尖微調音色，探索各種均衡器設定。您亦可透過應用程式調節降噪強度、啟用動態低音功能、管理已連接裝置、更新韌體等。