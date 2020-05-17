耳塞式真無線耳機
您的音樂、您的動作。
無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。 查看各種好處
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您的音樂、您的動作。
- 6 毫米驅動器/封閉式
- 舒適緊貼
- IPX4 防濺/防汗
- 長達 24 小時的音樂播放時間
IPX4 防濺防汗
這款無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，你也不必擔心被雨淋到。
便攜式 USB-C 充電盒，提供長達 24 小時的播放時間
口袋裡放着充電盒上路，可以進行數次充電。一次充電可提供長達 6 小時的播放時間，充滿電的充電盒可以提供額外 18 小時使用時間。在充電盒內充電 15 分鐘，即可提供 1 小時的播放時間。透過 USB-C 連接，充電盒充滿電需時 2 小時。
單聲道模式，在耳機之間切換麥克風
耳機電力不足但需要接聽電話？您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得更長通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，有需要時亦可以輕易切換。
佩戴穩固舒適
輕巧舒適的設計讓您從 6 毫米釹合金驅動器中獲得出色的音效，並且可以真正舒適地盡情享受自己的音樂。柔軟可更換的耳塞護蓋可舒適貼合耳形。
多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話
不喜歡當前的曲目？可長按多功能按鈕跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？簡單按一按即可。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰。
輕鬆喚醒智能手機的語音助理
無需接觸手機便可喚醒手機的語音助理。讓智能手機的語音助理為您播放音樂、獲取方向以及查看資訊等等。
智能配對，自動尋找您的藍牙裝置
當您從充電盒中拿出耳機的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置。
技術規格
-
聲音
- 頻率範圍
-
20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑
-
6 mm
- 振動膜
-
PET
- 阻抗
-
16 Ohm
- 磁鐵類型
-
NdFeB
- 最大輸入功率
-
5 mW
- 敏感度
-
90 dB (1K Hz)
-
連接
- 藍牙版本
-
5.1
- 無線
-
是
- 藍牙規格
-
- 有效範圍
-
最多 10
米
- 支援的解碼器
-
SBC
- 無線傳輸類型
-
藍牙
-
外盒
- 長度
-
37.5
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
27.5
厘米
- 總重量
-
4.231
kg
- 高度
-
24.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11019 6
- 淨重
-
1.176
kg
- 淨重
-
3.055
kg
-
便捷功能
- 防水
-
IPX4
- TWS 單聲道模式
-
是
- 控制類型
-
按鈕
-
內紙箱
- 長度
-
17.8
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
12.8
厘米
- 高度
-
10.4
厘米
- 淨重
-
0.147
kg
- 總重量
-
0.507
kg
- 淨重
-
0.36
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11019 3
-
電源
- 可重複充電
-
是
- 音樂播放時間
-
6 + 18
小時
- 通話時間
-
5 小時
- 充電時間
-
2
小時
- 快速充電時間
-
15 mins for 1 hr
- 電池類型（充電盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型（耳機）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 電池容量（充電盒）
-
500
mAh
- 電池容量（耳機）
-
50
mAh
-
包裝尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 包裝類型
-
盒裝
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
4
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 11019 9
- 總重量
-
0.139
kg
- 淨重
-
0.049
kg
- 淨重
-
0.09
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
4.2
厘米
- 寬度
-
3.6
厘米
- 深度
-
6.5
厘米
- 重量
-
0.049
kg
-
配件
- 快速入門指南
-
是
- 耳套
-
3 對（小/中/大）
- 充電盒
-
是
- 充電電線
-
USB-C 線
-
設計
- 顏色
-
黑色
- 耳朵接合裝置材料
-
矽膠
- 貼合耳形
-
耳塞式
- 入耳式佩戴方式
-
矽膠耳塞
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