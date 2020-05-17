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  • 您的音樂、您的動作。 您的音樂、您的動作。 您的音樂、您的動作。

    耳塞式真無線耳機

    TAT3255WT/00

    您的音樂、您的動作。

    無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。

    查看各種好處

    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    耳塞式真無線耳機

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    您的音樂、您的動作。

    • 6 毫米驅動器/封閉式
    • 舒適緊貼
    • IPX4 防濺/防汗
    • 長達 24 小時的音樂播放時間

    IPX4 防濺防汗

    這款無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，你也不必擔心被雨淋到。

    便攜式 USB-C 充電盒，提供長達 24 小時的播放時間

    口袋裡放着充電盒上路，可以進行數次充電。一次充電可提供長達 6 小時的播放時間，充滿電的充電盒可以提供額外 18 小時使用時間。在充電盒內充電 15 分鐘，即可提供 1 小時的播放時間。透過 USB-C 連接，充電盒充滿電需時 2 小時。

    單聲道模式，在耳機之間切換麥克風

    耳機電力不足但需要接聽電話？您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得更長通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，有需要時亦可以輕易切換。

    佩戴穩固舒適

    輕巧舒適的設計讓您從 6 毫米釹合金驅動器中獲得出色的音效，並且可以真正舒適地盡情享受自己的音樂。柔軟可更換的耳塞護蓋可舒適貼合耳形。

    多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

    不喜歡當前的曲目？可長按多功能按鈕跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂？簡單按一按即可。內置的麥克風具備回聲消除功能，保持通話時音效清晰。

    輕鬆喚醒智能手機的語音助理

    無需接觸手機便可喚醒手機的語音助理。讓智能手機的語音助理為您播放音樂、獲取方向以及查看資訊等等。

    智能配對，自動尋找您的藍牙裝置

    當您從充電盒中拿出耳機的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置。

    從使用內置麥克風，從音樂切換至電話通話

    -

    技術規格

    • 聲音

      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      6 mm
      振動膜
      PET
      阻抗
      16 Ohm
      磁鐵類型
      NdFeB
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      90 dB (1K Hz)

    • 連接

      藍牙版本
      5.1
      無線
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      有效範圍
      最多 10  米
      支援的解碼器
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外盒

      長度
      37.5  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      27.5  厘米
      總重量
      4.231  kg
      高度
      24.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11018 9
      淨重
      1.176  kg
      淨重
      3.055  kg

    • 便捷功能

      防水
      IPX4
      TWS 單聲道模式
      控制類型
      按鈕

    • 內紙箱

      長度
      17.8  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      12.8  厘米
      高度
      10.4  厘米
      淨重
      0.147  kg
      總重量
      0.507  kg
      淨重
      0.36  kg
      GTIN
      2 48 95229 11018 6

    • 電源

      可重複充電
      音樂播放時間
      6 + 18  小時
      通話時間
      5 小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型（充電盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型（耳機）
      Lithium Polymer (built-in)
      電池容量（充電盒）
      500  mAh
      電池容量（耳機）
      50  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      17  厘米
      包裝類型
      盒裝
      貨架佈置類型
      懸掛
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      4  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 11018 2
      總重量
      0.139  kg
      淨重
      0.049  kg
      淨重
      0.09  kg

    • 產品尺寸

      高度
      4.2  厘米
      寬度
      3.6  厘米
      深度
      6.5  厘米
      重量
      0.049  kg

    • 配件

      快速入門指南
      耳套
      3 對（小/中/大）
      充電盒
      充電電線
      USB-C 線

    • 設計

      顏色
      白色
      耳朵接合裝置材料
      矽膠
      貼合耳形
      耳塞式
      入耳式佩戴方式
      矽膠耳塞

    Badge-D2C

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