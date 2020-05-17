您的音樂、您的動作。

無論何時何地，這款具備防水及防汗功能的真無線耳機都提供絕佳音色，加上充電盒，讓您可以盡情享受長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間使用，您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電。