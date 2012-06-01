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    最快速的無線清潔體驗   360° 全角度吸扒*

    Philips SpeedPro Max | 無線吸塵機

    成為第一個複查該產品

    我們最佳的無線吸塵機，強勁360°全角度吸扒，嶄新多向吸塵 (前、後及兩側)，前所未有的快捷高效；即使牆沿和傢俱上難以清理的日常塵垢亦可輕鬆清理，帶來前所未有快捷高效的清潔體驗 。
    360°全角度吸扒
    第8代PowerCyclone颶風離塵過濾技術
    PowerBlade旋風數碼摩打
    三重過濾系統

    於購買後 3 個月內註冊，可享免費 5 年摩打保養！
    建議零售價: HK$4,388.00
    *利用 Philips 根據國際標準 IEC60312-1 研發的粗塵垢硬式地板清潔測試，對 2017 年德國最暢銷的 10 款無線直立吸塵機（價格超過 300€）進行了測試。2018 年 1 月。 

    SpeedPro Max

    無線吸塵機

    FC6823/61
    快捷高效的清潔體驗
    360° 全角度吸扒配備 LED 照明燈
    第 8 代 PowerCyclone 颶風離塵技術
    PowerBlade 旋風數碼摩打帶來無懈可擊的風力
    長達 65 分鐘清潔時間，備有數碼電量顯示
     一Click轉換毛刷，實現無間斷清潔
    吸扒適用於硬地板和地毯
    建議零售價: HK$4,388.00

    • 技術指標

      效能
      效能
      電池類型
      • 鋰離子
      電池電壓
      • 25.2 伏
      充電時間
      • 5 小時
      使用時間
      • 65 分鐘
      使用時間（特強）
      • 21 分鐘
      操作音量
      • 84 分貝
      氣流（最大）
      • >1000 公升/分鐘
      設計
      設計
      顏色
      • 潮流紅色
      過濾
      過濾
      集塵量：
      • 0.6 L
      摩打濾網
      • 可洗式濾網
      吸扒與配件
      吸扒與配件
      內附配件
      • 交流電源轉接器
      • 綜合式毛刷
      • 掛牆裝置
      額外吸扒
      • 電動床褥吸扒
      標準吸扒
      • 360° 全角度吸扒
      持續性
      持續性
      包裝
      • 超過 90% 可回收物料
      用戶手冊
      • 100% 可回收環保紙
      重量與尺寸
      重量與尺寸
      產品重量
      • 2.73 千克

    手冊與文件

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