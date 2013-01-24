每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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套件内有 4 個效能持久的 S-Bag® Ultra 原廠塵袋。塵袋有超大容量的 5 升空間，可以帶來更長久的清潔效能。使用優質的多層防阻塞材料製成，提供卓越的吸力和過濾效能，使用時間比標準集塵袋延長 80%。
套件内有 1 個 HEPA13 濾網。HEPA13 濾網可吸附超過 99.95% 的微塵，而其他濾網只會將這些微塵重新循環至居家空氣中。這個濾網可吸附花粉和塵蟎之類的微粒，這類微粒會引起過敏和哮喘症狀。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果
套件内有 1 個三層摩打濾網。濾網可防止微塵接觸到摩打並影響摩打效能。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果。
含有
適合