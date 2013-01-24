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更換套件

FC8060/01
  • 為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換套裝 為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換套裝 為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換套裝
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    Performer 更換套件

    FC8060/01

    為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換套裝

    Philips 吸塵機原廠初用者套件内有 4 個塵袋，以及每年需要更換一次的摩打和濾網。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$348.00
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    兼容產品

    可在哪裡找到型號﹖

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      為 Performer Pro/Expert/Ultimate 準備的替換套裝

      原廠塵袋及濾網替換配件

      • 4 個塵袋 (s-bag® ULP)
      • 1 個 HEPA13 濾網
      • 1 個三層摩打濾網
      效能持久的 S-Bag® Ultra 原廠塵袋

      效能持久的 S-Bag® Ultra 原廠塵袋

      套件内有 4 個效能持久的 S-Bag® Ultra 原廠塵袋。塵袋有超大容量的 5 升空間，可以帶來更長久的清潔效能。使用優質的多層防阻塞材料製成，提供卓越的吸力和過濾效能，使用時間比標準集塵袋延長 80%。

      HEPA13 濾網的過濾效果卓越

      HEPA13 濾網的過濾效果卓越

      套件内有 1 個 HEPA13 濾網。HEPA13 濾網可吸附超過 99.95% 的微塵，而其他濾網只會將這些微塵重新循環至居家空氣中。這個濾網可吸附花粉和塵蟎之類的微粒，這類微粒會引起過敏和哮喘症狀。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果

      三層摩打濾網

      三層摩打濾網

      套件内有 1 個三層摩打濾網。濾網可防止微塵接觸到摩打並影響摩打效能。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果。

      技術規格

      • 含有

        持久效能的 S-Bag
        4x
        HEPA 濾網
        1x
        三層進氣濾網
        1x

      • 適合

        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC8680 - FC8682
        • FC9150 - FC9179
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 - FC8728
        Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779 - FC8786
        吸塵機終極
        • FC8921 - FC8925
        • FC8941 - FC8957

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