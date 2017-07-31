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全面護理您的口腔健康
使用 Philips Sonicare DiamondClean Smart 電動牙刷，享受全面口腔護理，可清除多達 100% 的牙漬。配備智能連接應用程式技術，讓每次刷牙都能帶來個人化體驗。查看各種好處
深層清潔需要特殊設計，這款 C3 刷頭中央配備五角形排列的密集硬毛簇，能在三天內提升牙漬去除效果達 100%，同時有效拋光牙齒。其去除牙菌斑的效果更比手動牙刷高出達 10 倍。
Philips Sonicare 牙刷以每分鐘 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛達成更徹底的清潔效果。
從纖巧外型到時尚充電玻璃杯，這款電動牙刷由我們的設計師與工程師精心打造，每個細節都一絲不苟。加上旅行充電盒，讓您無論身在何處，都能保持牙刷電量充足並獲得妥善保護。
您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備刷頭更換提示功能。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。
一次充電即可滿足 14 天日常刷牙需求，為您帶來全新層次的便利體驗。
強度
電源
技術規格
設計和外表
服務
兼容性
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
智能感測器技術
Sonicare 應用程式
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