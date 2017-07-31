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    Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 充電式牙刷

    HX9924/42

    全面護理您的口腔健康

    使用 Philips Sonicare DiamondClean Smart 電動牙刷，享受全面口腔護理，可清除多達 100% 的牙漬。配備智能連接應用程式技術，讓每次刷牙都能帶來個人化體驗。

    查看各種好處

    可選顏色:

    建議零售價: HK$2,588.00

    Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 充電式牙刷

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    全面護理您的口腔健康

    溫和清除多達 10 倍牙菌斑*

    • 可去除多達 10 倍牙菌斑*
    • 牙漬去除效果高達 100%**
    • 可視壓力感應器
    • 5 種模式及 3 段力度
    3 天內牙漬去除效果提升 100%*

    3 天內牙漬去除效果提升 100%*

    深層清潔需要特殊設計，這款 C3 刷頭中央配備五角形排列的密集硬毛簇，能在三天內提升牙漬去除效果達 100%，同時有效拋光牙齒。其去除牙菌斑的效果更比手動牙刷高出達 10 倍。

    Sonicare 液體清潔動力

    Sonicare 液體清潔動力

    Philips Sonicare 牙刷以每分鐘 62,000 次刷毛擺動頻率，溫和而有效地清潔並呵護您的牙齒與牙齦。Sonicare 液體清潔動力透過驅動液體深入齒縫及牙齦邊緣，輔助刷毛達成更徹底的清潔效果。

    用心設計，細心呵護

    用心設計，細心呵護

    從纖巧外型到時尚充電玻璃杯，這款電動牙刷由我們的設計師與工程師精心打造，每個細節都一絲不苟。加上旅行充電盒，讓您無論身在何處，都能保持牙刷電量充足並獲得妥善保護。

    刷頭更換提示，恆保最佳刷牙效果

    刷頭更換提示，恆保最佳刷牙效果

    您知道嗎？刷頭使用三個月後清潔效果會減弱。牙科專業人士建議定期更換刷頭，因此 Philips Sonicare 牙刷特別配備刷頭更換提示功能。此功能會記錄您的刷牙頻率及力度，並在需要更換時發出提醒。

    14 天日常刷牙續航

    14 天日常刷牙續航

    一次充電即可滿足 14 天日常刷牙需求，為您帶來全新層次的便利體驗。

    技術規格

    • 強度

      To boost your clean
      For an everyday clean
      For sensitive teeth and gums

    • 電源

      電壓
      100-240 V

    • 技術規格

      電池
      Rechargeable
      操作時間（從完全充電到沒電）
      14 天
      耗電量
      Standby without display <0.06W
      電池類型
      Lithium ION

    • 設計和外表

      顏色
      Grey

    • 服務

      保用
      2-year limited warranty
      軟件支援
      Philips offers relevant software updates for a period of 2 years after the date of purchase.

    • 兼容性

      Android 兼容性
      Android phones with Bluetooth 4.0 and above
      藍牙無線技術
      Connected Sonicare app
      兼容 iOS 裝置
      iPhone with Bluetooth 4.0 and above

    • 方便易用

      手柄
      Sleek and compact design
      兼容手柄
      Easy click-on brush heads
      電量指示燈
      Illuminated icon indicates battery life
      計時器
      BrushPacer and SmartTimer

    • 內含物件

      手柄
      1 DiamondClean Smart
      刷頭
      • 1 C3 Premium Plaque Control
      • 1 W3 Premium White
      • 1 G3 Premium Gum Care
      • 1 T1 TongueCare+
      充電器
      1 Charging base and glass
      玻璃杯充電
      1
      旅行收納盒
      1 Charging travel case

    • 清潔效能

      清除牙菌斑
      效率高出 10 倍*
      潔白
      Up to 100% more stain removal**
      速度
      62,000 brush movements / min

    • 模式

      清潔
      For exceptional everyday clean
      深層清潔+
      For an invigorating deep clean
      牙齦健康
      Gently massages your gums
      亮白+
      To help remove surface stains
      Tongue Care
      For long-lasting fresh breath

    • 智能感測器技術

      力度感應
      • Ring lights up purple
      • Vibration and pulsing sound
      更換刷頭提示
      Lets you know when to replace your brush head

    • Sonicare 應用程式

      追蹤及進度報告
      Track your brushing habits and improvements over time with in-depth data and personalized insights.
      Real-time coaching
      Receive feedback on pressure, motion, and coverage to improve your brushing technique as you go.
      Personalized guidance
      Get customized brushing tips based on your brushing patterns and habits.

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    • 與手動牙刷相比。
    • *在亮白+模式下配合高效美白牙膏使用，3 天內可見效果。
    • * 與 DiamondClean 比較
    • *** 使用牙齦健康模式和手動牙刷比較，為期兩星期
    • **** 使用亮白+模式和手動牙刷三天後進行比較
    • **** 根據每天使用標準模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算

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