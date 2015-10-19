感覺如每分鐘 750 次指彈按摩

Dual Motion 按摩程式為你帶來煥然一新及輕鬆的體驗。與日本美容按摩專家共同研發，模仿揉捏和輕叩的著名按摩技術，就如雙手按摩一樣。配件上有五個小球，感覺如每分鐘 750 次指彈按摩。活力按摩程式持續 3 分鐘，你可以一個星期享受多次面部按摩。