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  • 彰顯肌膚的年輕活力光采 彰顯肌膚的年輕活力光采 彰顯肌膚的年輕活力光采

    VisaPure Advanced 的配件

    SC6060/00

    彰顯肌膚的年輕活力光采

    活力按摩滾輪深得日本按摩技術精粹，特設個人化 Dual Motion 按摩程式，可促進血液循環，舒緩面部肌肉，令肌膚回復朝氣並煥發神采。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$258.00

    VisaPure Advanced 的配件

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    彰顯肌膚的年輕活力光采

    促進血液循環，舒緩疲憊肌肉

    • 活力按摩滾輪
    • 智能配件
    深入肌膚深層，舒緩疲憊肌肉

    深入肌膚深層，舒緩疲憊肌肉

    活力按摩滾輪可深層按摩肌膚，放鬆較小的面部肌肉，帶來煥然一新的體驗。

    感覺如每分鐘 750 次指彈按摩

    感覺如每分鐘 750 次指彈按摩

    Dual Motion 按摩程式為你帶來煥然一新及輕鬆的體驗。與日本美容按摩專家共同研發，模仿揉捏和輕叩的著名按摩技術，就如雙手按摩一樣。配件上有五個小球，感覺如每分鐘 750 次指彈按摩。活力按摩程式持續 3 分鐘，你可以一個星期享受多次面部按摩。

    為皮膚帶來更多的氧氣和養分

    活力按摩滾輪配合Dual Motion 按摩程式，可促進血液循環，讓皮膚回復健康光澤。感受舒適、充滿活力的皮膚。

    可配合乳霜、乳液和精油或獨立使用

    可輕鬆配合日常皮膚護理使用。配件可配合你現在使用的任何品牌的護膚品使用，如乳霜、精華和精油。你亦可以選擇獨立使用。

    可使用溫水及肥皂輕鬆清潔配件

    要清潔配件非常簡單，在洗手盆使用溫水及肥皂就可簡單清潔。

    3 分鐘程式、2 種設定、雙向旋轉

    有了 VisaPure Advanced 淨肌活膚系列的智能配件識別功能，美容儀可立即識別安裝的配件，自動啟動 Dual Motion 程式，來調節旋轉、振動﹑程式時間和旋轉方向。雙向旋轉按摩程式能沿著淋巴引流按摩皮膚。

    每星期使用 1-3 次，體驗肌膚煥然一新的感受

    每星期可使用 1-3 次活力按摩滾輪，體驗肌膚煥然一新的感受

    技術規格

    • 智能配件識別

      智能配件

    • 雙向旋轉

      向左及右旋轉

    • 技術規格

      DualMotion 智能辨識科技
      獨特的旋轉和微振
      與專家共同研發
      日式美容按摩專家
      強度設定
      2
      程式時間
      3 分鐘

    • 方便易用

      容易清洗
      只可配合
      VisaPure Advanced 使用

    Badge-D2C

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