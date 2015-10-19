活力按摩滾輪可深層按摩肌膚，放鬆較小的面部肌肉，帶來煥然一新的體驗。
Dual Motion 按摩程式為你帶來煥然一新及輕鬆的體驗。與日本美容按摩專家共同研發，模仿揉捏和輕叩的著名按摩技術，就如雙手按摩一樣。配件上有五個小球，感覺如每分鐘 750 次指彈按摩。活力按摩程式持續 3 分鐘，你可以一個星期享受多次面部按摩。
活力按摩滾輪配合Dual Motion 按摩程式，可促進血液循環，讓皮膚回復健康光澤。感受舒適、充滿活力的皮膚。
可輕鬆配合日常皮膚護理使用。配件可配合你現在使用的任何品牌的護膚品使用，如乳霜、精華和精油。你亦可以選擇獨立使用。
要清潔配件非常簡單，在洗手盆使用溫水及肥皂就可簡單清潔。
有了 VisaPure Advanced 淨肌活膚系列的智能配件識別功能，美容儀可立即識別安裝的配件，自動啟動 Dual Motion 程式，來調節旋轉、振動﹑程式時間和旋轉方向。雙向旋轉按摩程式能沿著淋巴引流按摩皮膚。
每星期可使用 1-3 次活力按摩滾輪，體驗肌膚煥然一新的感受
智能配件識別
雙向旋轉
技術規格
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