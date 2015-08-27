讓您的電鬚刨變成新的一樣
在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 7000 系列電鬚刨兼容使用。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$420.00
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讓您的電鬚刨變成新的一樣
每 2 年更換刀頭以得到最佳效果
- GentlePresicion 防敏感精確切剃刀片
- 適合 S7000 (S7xxx)
- Star Wars 星球大戰系列電鬚刨 SW77xx
為 7000 系列電鬚刨而設的替換刀頭
SH70 替換刀頭適用於 7000 系列電鬚刨 (S7xxx) 及星球大戰電鬚刨 SW7700。
GentleTrack 刀片帶來更呵護貼服的剃鬚體驗
嶄新設計的刀片可從最理想角度切入剃淨鬍鬚，有助減低拉扯所造成的敏感。
至尊雙層刀片電鬚刨帶來舒適貼面剃鬚
我們的電鬚刨特設雙層刀片技術，可舒適地將皮膚深層的鬍鬚提起並剃除，達至貼面剃鬚。
只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭
最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。
更換剃鬚刀頭更方便
1. 按下「釋放」按鈕打開電鬚刨；2. 逆時針轉動鎖頭以脫開扣件；3. 取出舊刀頭並小心地安插新刀頭；4. 更換扣件並小心地順時針轉動以鎖緊；5.正確扣上刀片後會聽到「咔」聲。
更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨
完成更換剃鬚刀頭後，您可長按開/關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。
讓您的電鬚刨變成新的一樣
每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能
技術規格
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剃鬚刀頭
- 各包裝中的剃鬚刀頭
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3
- 適用產品類型
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Shaver Series 7000 (S7xxx)
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清潔
- 用法
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使用清潔噴霧劑 HQ110
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