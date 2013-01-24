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Shaver series 7000

剃鬚刀頭

SH70/51
1 獎項
  • 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣 讓您的電鬚刨變成新的一樣
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    Shaver series 7000 剃鬚刀頭

    SH70/51
    1 獎項

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 7000 系列電鬚刨兼容使用。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$420.00
    尋找相似產品

    Shaver series 7000 剃鬚刀頭

    讓您的電鬚刨變成新的一樣

    在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 7000 系列電鬚刨兼容使用。 查看各種好處

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    Shaver series 7000 剃鬚刀頭

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    在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬍鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 7000 系列電鬚刨兼容使用。 查看各種好處

    兼容產品

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      讓您的電鬚刨變成新的一樣

      每 2 年更換刀頭以得到最佳效果

      • GentlePresicion 防敏感精確切剃刀片
      • 適合 S7000 (S7xxx)
      為 7000 系列電鬚刨而設的替換刀頭

      為 7000 系列電鬚刨而設的替換刀頭

      SH70 替換刀頭適用於 7000 系列電鬚刨 (S7xxx) 。

      GentleTrack 刀片帶來更呵護貼服的剃鬚體驗

      GentleTrack 刀片帶來更呵護貼服的剃鬚體驗

      嶄新設計的刀片可從最理想角度切入剃淨鬍鬚，有助減低拉扯所造成的敏感。

      至尊雙層刀片電鬚刨帶來舒適貼面剃鬚

      至尊雙層刀片電鬚刨帶來舒適貼面剃鬚

      我們的電鬚刨特設雙層刀片技術，可舒適地將皮膚深層的鬍鬚提起並剃除，達至貼面剃鬚。

      更換刷頭提示

      更換刷頭提示

      最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示 (電鬚刨符號圖像)，會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。

      更換刀頭更方便

      更換刀頭更方便

      1. 按下「釋放」按鈕打開電鬚刨；2. 逆時針轉動鎖頭以脫開扣件；3. 取出舊刀頭並小心地安插新刀頭；4. 更換扣件並小心地順時針轉動以鎖緊；5.正確扣上刀片後會聽到「咔」聲。

      更換刀頭後重設您的電鬚刨

      更換刀頭後重設您的電鬚刨

      完成更換後，您可長按開/關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。

      讓您的電鬚刨變成新的一樣

      讓您的電鬚刨變成新的一樣

      每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能

      技術規格

      • 剃鬚刀頭

        適合產品類型
        Shaver Series 7000 (S7xxx)
        各包裝中的剃鬚刀頭
        3

      • 清潔

        用法
        使用清潔噴霧 HQ110

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