此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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S7970/26
S7940/16
S7930/16
S7910/16
S7960/17
SH70 替換刀頭適用於 7000 系列電鬚刨 (S7xxx) 。
嶄新設計的刀片可從最理想角度切入剃淨鬍鬚，有助減低拉扯所造成的敏感。
我們的電鬚刨特設雙層刀片技術，可舒適地將皮膚深層的鬍鬚提起並剃除，達至貼面剃鬚。
最新的 Philips 電鬚刨内置更換提示 (電鬚刨符號圖像)，會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。
1. 按下「釋放」按鈕打開電鬚刨；2. 逆時針轉動鎖頭以脫開扣件；3. 取出舊刀頭並小心地安插新刀頭；4. 更換扣件並小心地順時針轉動以鎖緊；5.正確扣上刀片後會聽到「咔」聲。
完成更換後，您可長按開/關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。
每 2 年更換剃鬚刀頭一次即可重新啟動電鬚刨 100% 性能
剃鬚刀頭
清潔