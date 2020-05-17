帶麥克風的耳塞式耳機
震憾低音由此開啟
享受音樂雄渾震憾的低音。這款耳塞式耳機擁有舒適的貼合耳形設計，而線控式遙控可以讓您輕鬆暫停音樂，適合接到來電時使用。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
強勁低音，清晰音效
生活怎可以沒有您最喜愛的音樂伴隨左右？耳機的 10 毫米釹合金驅動器帶來強勁重低音，而貼合耳形的耳機帶來舒適聆聽體驗。
舒適地盡情搖滾
音管採用橢圓形設計，可更換橡膠耳罩護套配備三種尺寸，能舒適貼合耳形，讓您時刻享受最喜愛的音樂。
線控式遙控，輕鬆控制音樂及通話
接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。如果手機放在口袋裡，有角度的連接器可以保持耳機插入到便攜智能手機。
3 種橡膠耳罩護套可供更換。
三種尺寸的可更換橡膠耳塞護套，能夠實現完美的隔音效果。柔軟的耳塞牢固貼合耳廓。無論您的動作有多激烈，這款運動型耳機都不會掉落。
技術規格
-
聲音
- 音響系統
-
封閉式
- 振動膜
-
PET
- 磁鐵類型
-
釹
- 語音線圈
-
CCAW
- 頻率響應
-
20 - 20 000
Hz
- 喇叭直徑
-
10
mm
- 敏感度
-
104
分貝
- 阻抗
-
32
ohm
-
連接
- 接線方式
-
對稱
- 連接器設備
-
鍍鎳
- 纜線長度
-
1.2
米
- 連接器
-
3.5
mm
-
外盒
- 長度
-
38
厘米
- 產品包裝數目
-
24
- 寬度
-
18.1
厘米
- 總重量
-
1.823
kg
- 高度
-
24.8
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 10934 3
- 淨重
-
0.32112
kg
- 淨重
-
1.50188
kg
-
內紙箱
- 長度
-
18
厘米
- 產品包裝數目
-
3
- 寬度
-
8.2
厘米
- 高度
-
10.5
厘米
- 淨重
-
0.04014
kg
- 總重量
-
0.193
kg
- 淨重
-
0.15286
kg
- GTIN
-
2 48 95229 10934 0
-
包裝尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包裝類型
-
紙箱
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
2.5
厘米
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 10934 6
- 總重量
-
0.054
kg
- 淨重
-
0.01338
kg
- 淨重
-
0.04062
kg
-
產品尺寸
- 高度
-
8
厘米
- 寬度
-
3
厘米
- 深度
-
2.8
厘米
- 重量
-
0.01208
kg
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20086 9
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。