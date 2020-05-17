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    帶麥克風的耳塞式耳機

    TAE4105BK/00

    震憾低音由此開啟

    享受音樂雄渾震憾的低音。這款耳塞式耳機擁有舒適的貼合耳形設計，而線控式遙控可以讓您輕鬆暫停音樂，適合接到來電時使用。

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    帶麥克風的耳塞式耳機

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    震憾低音由此開啟

    • 10 毫米驅動器/封閉式
    • 耳塞式
    • 黑色

    強勁低音，清晰音效

    生活怎可以沒有您最喜愛的音樂伴隨左右？耳機的 10 毫米釹合金驅動器帶來強勁重低音，而貼合耳形的耳機帶來舒適聆聽體驗。

    舒適地盡情搖滾

    音管採用橢圓形設計，可更換橡膠耳罩護套配備三種尺寸，能舒適貼合耳形，讓您時刻享受最喜愛的音樂。

    線控式遙控，輕鬆控制音樂及通話

    接聽電話、暫停播放清單都無需操作您的智能手機。如果手機放在口袋裡，有角度的連接器可以保持耳機插入到便攜智能手機。

    3 種橡膠耳罩護套可供更換。

    三種尺寸的可更換橡膠耳塞護套，能夠實現完美的隔音效果。柔軟的耳塞牢固貼合耳廓。無論您的動作有多激烈，這款運動型耳機都不會掉落。

    技術規格

    • 聲音

      音響系統
      封閉式
      振動膜
      PET
      磁鐵類型
      語音線圈
      CCAW
      頻率響應
      20 - 20 000  Hz
      喇叭直徑
      10  mm
      敏感度
      104  分貝
      阻抗
      32  ohm

    • 連接

      接線方式
      對稱
      連接器設備
      鍍鎳
      纜線長度
      1.2  米
      連接器
      3.5  mm

    • 外盒

      長度
      38  厘米
      產品包裝數目
      24
      寬度
      18.1  厘米
      總重量
      1.823  kg
      高度
      24.8  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10934 3
      淨重
      0.32112  kg
      淨重
      1.50188  kg

    • 內紙箱

      長度
      18  厘米
      產品包裝數目
      3
      寬度
      8.2  厘米
      高度
      10.5  厘米
      淨重
      0.04014  kg
      總重量
      0.193  kg
      淨重
      0.15286  kg
      GTIN
      2 48 95229 10934 0

    • 包裝尺寸

      高度
      17.5  厘米
      包裝類型
      紙箱
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      2.5  厘米
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 10934 6
      總重量
      0.054  kg
      淨重
      0.01338  kg
      淨重
      0.04062  kg

    • 產品尺寸

      高度
      8  厘米
      寬度
      3  厘米
      深度
      2.8  厘米
      重量
      0.01208  kg

    • 設計

      顏色
      黑色

    • UPC

      UPC
      8 40063 20086 9

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