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    呼吸不一樣的潔淨空氣

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適用範圍高達 38 平方米

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適用範圍高達 76 平方米

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    Philips 空氣清新機 4500i 系列

    過濾99.97% 小至3納米超微細有害物質

    成為第一個複查該產品

    空氣過濾
    AeraSense
    專業用AeraSense感測器，準確監測空氣
    去除小至20納米粒子
    過濾小至3納米粒子，包括 PM2.5、塵蟎以及常見致敏原等
    超強除污模式及高靈敏度防敏模式
    超強除污模式及高靈敏度防敏模式，自動進行淨化
    手機圖示
    透過應用程式*追蹤室外及室內空氣質素
    即時監測圖示
    即時監測 PM2.5水平、室內過敏原指數，及有害氣體指數
    建議零售價: HK$4,988.00
    * 只適用於4500i及3000i型號
    它如何運作？
    花粉

    為何選用 Philips 空氣清新機？

     

    Philips 空氣清新機備有多重過濾技術，使其發揮最大的過濾效能。前層濾網去除較大的粒子；融合HEPA與獨特高容量活性碳過濾層的複合濾網可高效去除有害物質。HEPA 過濾層可去除99.97%超微細粒子，小至3納米，包括 PM2.5、塵埃、塵蟎、常見致敏原、細菌及病毒。活性碳過濾層則可針對地去除99%甲醛，及處理臭味及總揮發性有機化合物。*

     

    * 通過濾網的空氣。
    空氣清新機過濾了甚麼？

    空氣清新機過濾什麼？

     

    你知道嗎家中空氣比室外多出2至5倍致敏原和污染物嗎？Philips空氣清新機可過濾空氣中超過99.9%的致敏原及粒子，包括花粉、塵蟎、霉菌孢子、寵物毛屑、煙霧、細菌或病毒。
    霉菌孢子
    霉菌孢子
    致敏原 2
    花粉
    塵蟎
    塵蟎
    氣味
    氣味
    細微粒
    細微粒
    細菌和病毒
    細菌和病毒
    總揮發性有機化合物 (TVOC)
    總揮發性有機化合物 (TVOCs)
    超細微粒
    超細微粒
    病毒
    病毒
    寵物毛屑
    寵物毛屑
    塵埃
    塵埃
    如何選擇？
    空氣清新機評價

    如何為房間選擇適當的空氣清新機？

     

    空氣清新機的效能可利用潔淨空氣輸送率 (CADR) 來衡量。即空氣清新機的最大風量（處理空氣量）乘以效率（過濾空氣量）。

     

    潔淨空氣輸送率越高，效果越佳，但房間面積亦會影響空氣清新機的淨化效能。因此，此頁按照空氣清新機適用的房間大小編配不同的空氣清新機，協助您為家人及家居作出適當的選擇。
    室內空氣污染

    高效淨化

    更有效地淨化

    VitaShield IPS 微護盾智能空氣淨化技術能有效淨化空氣，阻隔室內空氣污染物，而過程中並不會產生臭氧或二次污染。空氣通過高效納米複合HEPA濾網可去除有害物質。當中包括活性碳濾層，針對地去除氣體及異味；HEPA濾層則可阻隔超過 99.9% 的空氣散播粒子，包括花粉、塵埃、塵蟎、寵物毛屑和霉菌孢子。
    塵蟎

    智能防敏模式

    持續不斷地監察及調整

    智能防敏模式以格外敏感的設定運作，可偵測最細微的空氣質素變化，並即時調節風速過濾致敏原，確保您時常吸入已淨化的空氣。同時備有防菌及除污模式，讓您按需要調整至合適的設定。
    寵物毛屑

    即時監測

    安心愜意

    獨有的 AeraSense 技術使室內空氣質素變得一目了然。AeraSense感測器會實時偵測微細空氣變化，並即時顯示PM2.5指數(或IAI室內過敏原指數和Gas有害氣體指數) 及調節空氣質素顯示燈。連接智能應用程式可讓您深入了解室內、外空氣質素及污染水平，使您安心呼吸淨化的空氣。
    智能手機應用程式

    智能手機應用程式

    了解和控制污染

    Philips 空氣清新機會把室內空氣質素數據發送至應用程式。數據會與本地空氣污染數據結合，讓您對整體空氣質素獲得全面了解。應用程式另可設定空氣質素品質提示，為過敏人士提供相應建議。

     

    透過應用程式，可連接我們的空氣清新機並遙距控制；即時檢視室內、室外空氣質素以及接收濾網更換提示。
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    了解更多應用程式

    選擇最適合您的空氣清新機

    Series 2000

    空氣清新機 2000 系列

    Series 2000

    HK$2,298.00*
    AC2882/30
    比較功能
    Series 3000i

    空氣清新機 3000i 系列

    Series 3000i

    HK$3,688.00*
    AC3033/30
    比較功能
    Series 4500i

    空氣清新機 4500i 系列

    Series 4500i

    HK$4,988.00*
    AC4558/31
    比較功能

    建議房間大小
    • 高達38平方米/ 409平方呎
    • 高達48平方米/ 516平方呎
    • 高達48平方米/ 516平方呎

    CADR（潔淨空氣輸送率）
    • 每小時 333 立方米
    • 每小時 400 立方米
    • 每小時 400立方米

    模式
    • 除污
    • 防菌
    • 防敏
    • 自動
    • 特強
    • 睡眠
    • 除污
    • 防菌
    • 氣體

    感測器
    • 微粒感測器
    • AeraSense專業微粒感測器
    • 氣體感測器
    • AeraSense專業微粒感測器
    • 氣體感測器

    實時空氣質素監測
    • 三色空氣質素顯示燈
    • 四色空氣質素顯示燈
    • 實時PM2.5數值（PM2.5）
    • 實時室內過敏原指數（IAI）
    • 實時有害氣體等級（Gas
    • 四色空氣質素顯示燈
    • 實時PM2.5數值 (PM2.5)
    • 實時室內過敏原指數（IAI）
    • 實時有害氣體等級（Gas）

    連結應用程式
    • 沒有

    權威認證
    • 歐洲防敏研究基金會ECARF
    • Airmid
    • 歐洲防敏研究基金會ECARF
    • Airmid
    • Quietmark
    • 歐洲防敏研究基金會ECARF
    • Airmid
    • Quietmark
    * 建議零售價

    購買 Philips 中型房間空氣清新機

    成為第一個複查該產品

    空氣過濾
    專業用AeraSense感測器，準確監測空氣
    過濾小至3納米粒子，包括 PM2.5、塵蟎以及常見致敏原等
    超強除污模式及高靈敏度防敏模式，自動進行淨化
    透過應用程式*追蹤室外及室內空氣質素
    即時監測 PM2.5水平、室內過敏原指數，及有害氣體指數
    建議零售價: HK$4,988.00
    * 只適用於4500i及3000i型號

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