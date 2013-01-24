Philips 空氣清新機會把室內空氣質素數據發送至應用程式。數據會與本地空氣污染數據結合，讓您對整體空氣質素獲得全面了解。應用程式另可設定空氣質素品質提示，為過敏人士提供相應建議。

透過應用程式，可連接我們的空氣清新機並遙距控制；即時檢視室內、室外空氣質素以及接收濾網更換提示。