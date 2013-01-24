Philips 空氣清新機備有多重過濾技術，使其發揮最大的過濾效能。前層濾網去除較大的粒子；融合HEPA與獨特高容量活性碳過濾層的複合濾網可高效去除有害物質。HEPA 過濾層可去除99.97%超微細粒子，小至3納米，包括 PM2.5、塵埃、塵蟎、常見致敏原、細菌及病毒。活性碳過濾層則可針對地去除99%甲醛，及處理臭味及總揮發性有機化合物。*
* 通過濾網的空氣。
你知道嗎家中空氣比室外多出2至5倍致敏原和污染物嗎？Philips空氣清新機可過濾空氣中超過99.9%的致敏原及粒子，包括花粉、塵蟎、霉菌孢子、寵物毛屑、煙霧、細菌或病毒。
空氣清新機的效能可利用潔淨空氣輸送率 (CADR) 來衡量。即空氣清新機的最大風量（處理空氣量）乘以效率（過濾空氣量）。
潔淨空氣輸送率越高，效果越佳，但房間面積亦會影響空氣清新機的淨化效能。因此，此頁按照空氣清新機適用的房間大小編配不同的空氣清新機，協助您為家人及家居作出適當的選擇。
|
建議房間大小
|
|
|
|
CADR（潔淨空氣輸送率）
|
|
|
|
模式
|
|
|
|
感測器
|
|
|
|
實時空氣質素監測
|
|
|
|
連結應用程式
|
|
|
|
權威認證
|
|
|
|
|
|