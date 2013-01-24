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空氣清新機

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呼吸不一樣的潔淨空氣

小型房間

小型房間
適用範圍高達 38 平方米

中型房間

中型房間
適用範圍高達 47 平方米

大型房間

大型房間
適用範圍高達 76 平方米

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    中型房間

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    Philips 空氣清新機 1000 系列

    過濾超過99.97% 小至0.3微米超微細粒子   

    成為第一個複查該產品

    小型房間家用空氣清新機 2000 系列
    AeraSense
    VitaShield IPS過濾技術，過濾高達99.97%細小至0.3微米的超微細有害物質
    實時監測及顯示

    自動偵測進入nightsense夜感模式，指示燈變暗並

    實時調整風速，不打擾下潔淨房間空氣
    去除小至20納米粒子
    高靈敏度防敏模式，自動進行淨化
    建議零售價: HK$1,998.00
    它如何運作？
    哮喘

    為何選用 Philips 空氣清新機？

     

    Philips空氣清新機備有多重過濾技術，發揮強大的過濾效能，前層濾網去除較大粒子；獨特的活性碳濾網及NanoProtect HEPA濾網可高效去除有害物質。活性碳濾網截擊臭味及總揮發性有機化合物；而HEPA濾網去除高達99.97%細小至0.3微米的超微細粒子。*

     

    * 通過濾網的空氣。
    空氣清新機過濾了甚麼？

    空氣清新機過濾什麼？

     

    你知道嗎家中空氣比室外多出2至5倍致敏原和污染物嗎？Philips空氣清新機可過濾空氣中超過99.9%的致敏原及粒子，包括花粉、塵蟎、霉菌孢子、寵物毛屑、煙霧、細菌或病毒。
    霉菌孢子
    霉菌孢子
    致敏原 2
    花粉
    塵蟎
    塵蟎
    氣味
    氣味
    細微粒
    細微粒
    細菌和病毒
    細菌和病毒
    總揮發性有機化合物 (TVOC)
    總揮發性有機化合物 (TVOCs)
    超細微粒
    超細微粒
    病毒
    病毒
    寵物毛屑
    寵物毛屑
    塵埃
    塵埃
    如何選擇？
    過敏

    如何為房間選擇適當的空氣清新機？

     

    空氣清新機的效能可利用潔淨空氣輸送率 (CADR) 來衡量。即空氣清新機的最大風量（處理空氣量）乘以效率（過濾空氣量）。

     

    潔淨空氣輸送率越高，效果越佳，但房間面積亦會影響空氣清新機的淨化效能。因此，此頁按照空氣清新機適用的房間大小編配不同的空氣清新機，協助您為家人及家居作出適當的選擇。
    家用空氣清新機

    高效淨化

    更有效地淨化

    VitaShield IPS 微護盾智能空氣淨化技術能有效淨化空氣，阻隔室內空氣污染物，而過程中並不會產生臭氧或二次污染。空氣通過高效濾網可去除有害物質。當中包括活性碳濾層，針對地去除氣體及異味；HEPA濾層則可阻隔超過 99.97% 的空氣散播粒子，包括花粉、塵埃、塵蟎、寵物毛屑和霉菌孢子。
    空氣清新機

    智能防敏模式  

    持續不斷地監察及調整

    智能防敏模式以格外敏感的設定運作，可偵測最細微的空氣質素變化，並即時調節風速過濾致敏原，確保您時常吸入已淨化的空氣。同時備有防菌及除污模式，讓您按需要調整至合適的設定。
    空氣清新機評價

    即時監測

    安心愜意

    四色空氣質素顯示燈清晰顯示空氣質素，從藍色 （良好的致敏原及粒子水平）至紅色（嚴重的致敏原及粒子水平）。

    選擇最適合您的空氣清新機

    Series 800

    空氣清新機 800 系列

    Series 800

    HK$1,298.00*
    AC0820/30
    比較功能
    Series 1000

    空氣清新機 1000 系列

    Series 1000

    HK$1,998.00*
    AC1215/30
    比較功能
    Series 2000

    空氣清新機 2000 系列

    Series 2000

    HK$2,298.00*
    AC2882/30
    比較功能

    建議房間大小
    • 高達 24 平方米/258平方呎
    • 高達 31 平方米/333平方呎
    • 高達 38 平方米/409平方呎

    CADR（潔淨空氣輸送率）
    • 每小時 190 立方米
    • 每小時 270 立方米
    • 每小時 333 立方米

    模式
    • 自動
    • 睡眠
    • 特強
    • 自動
    • 夜感
    • 防敏
    • 除污
    • 防菌
    • 防敏

    感測器
    • AeraSense專業微粒感測器
    • 微粒感測器
    • 微粒感測器

    實時空氣質素監測
    • 四色空氣質素顯示燈
    • 四色空氣質素顯示燈
    • 三色空氣質素顯示燈

    權威認值
    • 歐洲防敏研究基金會ECARF
    • Airmid
    • 歐洲防敏研究基金會ECARF
    • Airmid
    • 歐洲防敏研究基金會ECARF
    • Airmid
    * 建議零售價

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    小型房間家用空氣清新機 2000 系列

    VitaShield IPS過濾技術，過濾高達99.97%細小至0.3微米的超微細有害物質

    自動偵測進入nightsense夜感模式，指示燈變暗並

    實時調整風速，不打擾下潔淨房間空氣

    高靈敏度防敏模式，自動進行淨化

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