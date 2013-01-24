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Philips Sonicare ProResults

標準型聲波牙刷刷頭

HX6011/02
Sonicare
1 獎項
Sonicare
  • 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。
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    Philips Sonicare ProResults 標準型聲波牙刷刷頭

    HX6011/02
    1 獎項

    優異效能。* 品質保證。

    Philips Sonicare ProResults 是我們的旗艦牙刷頭之一，非常適合想要真正的 Sonicare 潔淨體驗，同時要非常實惠價格的新或舊 Sonicare 用家。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$88.00

    Philips Sonicare ProResults 標準型聲波牙刷刷頭

    優異效能。* 品質保證。

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    建議零售價: HK$88.00

    Philips Sonicare ProResults 標準型聲波牙刷刷頭

    優異效能。* 品質保證。

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    兼容產品

    可在哪裡找到型號﹖

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      優異效能。* 品質保證。

      優異效能，價格實惠

      • 1 支裝
      • 標準型
      • 扣合式
      • 全方位清潔

      Philips Sonicare 的最佳表現

      此款 Philips Sonicare 刷頭提供彎曲刷毛弧形，配合牙齒的自然形狀，可清潔難以觸及的位置。

      與手動牙刷相比，可清除多達 2 倍牙菌膜

      這個刷頭與手動牙刷相比，可清除多達 2 倍牙菌膜

      Philips Sonicare 進階聲波技術

      Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

      適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

      此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。

      改善口腔健康習慣之一

      像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。

      更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

      驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。

      技術規格

      • 設計和外表

        空間大小
        標準
        硬刷毛
        顏色
        白色
        更換刷毛提示
        藍色刷毛褪色提示

      • 兼容度

        適用於以下型號
        • HealthyWhite+
        • 2 Series 清除牙菌膜
        • 3 Series 針對牙齦健康
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • 兒童專用
        • HealthyWhite
        刷頭系統
        扣合式

      • 內含物件

        刷頭
        1 個 ProResults 標準

      • 優質及性能優異

        經測試
        以達至最佳效果
        更換
        每 3 個月一次

      • 健康功能

        清除牙菌膜
        可清除多達 2 倍牙菌膜*

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          • 可清除多達 2 倍牙菌膜

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