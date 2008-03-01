HX6011/02
優異效能。* 品質保證。
Philips Sonicare ProResults 是我們的旗艦牙刷頭之一，非常適合想要真正的 Sonicare 潔淨體驗，同時要非常實惠價格的新或舊 Sonicare 用家。查看各種好處
此產品已不再銷售。
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此款 Philips Sonicare 刷頭提供彎曲刷毛弧形，配合牙齒的自然形狀，可清潔難以觸及的位置。
這個刷頭與手動牙刷相比，可清除多達 2 倍牙菌膜
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。
驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。
設計和外表
兼容性
內含物件
優質及性能優異
健康功能
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