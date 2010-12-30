搜尋字眼

ZH
EN
  • 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。

    Philips Sonicare ProResults 標準型聲波牙刷刷頭

    HX6011

    優異效能。* 品質保證。

    Philips Sonicare ProResults 是我們的旗艦牙刷頭之一，非常適合想要真正的 Sonicare 潔淨體驗，同時要非常實惠價格的新或舊 Sonicare 用家。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$88.00

    Philips Sonicare ProResults 標準型聲波牙刷刷頭

    類似產品

    See all ProResults

    兼容產品

    可在哪裡找到型號？
    尋找我的產品編號
    可在哪裡找到產品編號？
    找到以下條件的產品： 找不到以下條件的產品：

    優異效能。* 品質保證。

    優異效能，價格實惠

    • 1 支裝
    • 標準型
    • 一插即用
    • 全方位清潔
    Philips Sonicare 的最佳表現

    Philips Sonicare 的最佳表現

    此款 Philips Sonicare 刷頭提供彎曲刷毛弧形，配合牙齒的自然形狀，可清潔難以觸及的位置。

    與手動牙刷相比，可清除多達 2 倍牙菌膜

    與手動牙刷相比，可清除多達 2 倍牙菌膜

    這個刷頭與手動牙刷相比，可清除多達 2 倍牙菌膜

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。

    改善口腔健康習慣之一

    改善口腔健康習慣之一

    像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。

    更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

    更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

    驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。

    技術規格

    • 設計和外表

      顏色
      白色
      硬刷毛
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      空間大小
      標準

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      • HealthyWhite+
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite

    • 內含物件

      刷頭
      1 個 ProResults 標準

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      可清除多達 2 倍牙菌膜*

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    評論

    成為第一個複查該產品

    • 可清除多達 2 倍牙菌膜

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。