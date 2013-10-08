超敏感的肌膚和乾燥肌膚專用刷頭

刷頭採用超柔軟刷毛製造，為您帶來份外溫和的潔面體驗，減少對肌膚帶來的刺激。刷毛更幼及更長*，而且更柔韌，可確保在皮膚上較少摩擦，讓肌膚感受極度柔軟的觸感和更溫和的清潔效果。刷毛的末端經兩次打磨，帶來柔和的肌膚觸感。以極度溫和的潔面方式，盡享乾淨、健康的肌膚。