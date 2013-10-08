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    VisaPure 超敏感肌膚刷頭

    SC5993/00

    刷頭專為超敏感的肌膚和乾燥肌膚而設

    超敏感肌刷頭可為幼嫩肌膚送上最溫和的潔淨體驗。刷毛更長更柔軟，為肌膚每日帶來既溫和又高效的清潔效果，針對超敏感和乾燥肌膚而設。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$128.00

    VisaPure 超敏感肌膚刷頭

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    刷頭專為超敏感的肌膚和乾燥肌膚而設

    帶來潔淨及柔嫩的肌膚

    • 為敏感和乾性肌膚而設
    • 適合每天使用
    • 每隔 3 個月更換一次
    • 容易替換
    讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

    讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

    使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。

    為最佳潔淨而設

    為最佳潔淨而設

    所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。

    超敏感的肌膚和乾燥肌膚專用刷頭

    刷頭採用超柔軟刷毛製造，為您帶來份外溫和的潔面體驗，減少對肌膚帶來的刺激。刷毛更幼及更長*，而且更柔韌，可確保在皮膚上較少摩擦，讓肌膚感受極度柔軟的觸感和更溫和的清潔效果。刷毛的末端經兩次打磨，帶來柔和的肌膚觸感。以極度溫和的潔面方式，盡享乾淨、健康的肌膚。

    獨特潔面刷毛組合

    所有 VisaPure 刷頭採用獨一無二的 5 合 1 刷毛技術。每條刷毛均經過兩次打磨，末端如絲般柔軟，確保能在肌膚上順滑滑行。特長的 VisaPure 刷毛為肌膚帶來極致舒適感，每根刷毛比毛孔幼細達 3 倍，濃密的刷毛在每次使用中都可接觸更多毛孔，讓潔面時倍感柔軟舒適。刷毛更特別選用防水物料製造。

    刷頭即插即用，容易裝上及拆下

    輕鬆裝上或拆下刷頭。刷頭容易安裝，可兼容所有 VisaPure 型號。

    每隔 3 個月更換一次

    建議每 3 個月更換一次刷頭，以達至最佳潔淨效果。刷頭更換容易，只需輕輕從潔膚儀拔出即可。

    技術規格

    • 優點

      皮膚類型
      為乾燥及敏感肌膚而設

    • 兼容性

      可配合所有 VisaPure 型號使用

    • 服務

      保用
      2 年保養

    • 方便易用

      更換
      簡便扣合式刷頭
      建議更換
      每 3 個月一次
      防水設計
      可淋浴使用
      容易清洗
      配合潔面產品使用

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