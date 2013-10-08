使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。
所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。
刷頭採用超柔軟刷毛製造，為您帶來份外溫和的潔面體驗，減少對肌膚帶來的刺激。刷毛更幼及更長*，而且更柔韌，可確保在皮膚上較少摩擦，讓肌膚感受極度柔軟的觸感和更溫和的清潔效果。刷毛的末端經兩次打磨，帶來柔和的肌膚觸感。以極度溫和的潔面方式，盡享乾淨、健康的肌膚。
所有 VisaPure 刷頭採用獨一無二的 5 合 1 刷毛技術。每條刷毛均經過兩次打磨，末端如絲般柔軟，確保能在肌膚上順滑滑行。特長的 VisaPure 刷毛為肌膚帶來極致舒適感，每根刷毛比毛孔幼細達 3 倍，濃密的刷毛在每次使用中都可接觸更多毛孔，讓潔面時倍感柔軟舒適。刷毛更特別選用防水物料製造。
輕鬆裝上或拆下刷頭。刷頭容易安裝，可兼容所有 VisaPure 型號。
建議每 3 個月更換一次刷頭，以達至最佳潔淨效果。刷頭更換容易，只需輕輕從潔膚儀拔出即可。
優點
兼容性
服務
方便易用
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