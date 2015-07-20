粉刺油性肌膚適用刷頭

有效溫和潔淨粉刺油性肌膚。刷頭比用雙手更能去除死皮細胞和油脂，而且特別溫和，能呵護細嫩的肌膚。幼長的刷毛末端經兩次打磨，可減少與肌膚的摩擦力，確保溫和潔淨效果。以特別溫和的方式潔面，可締造更健康的肌膚。由多位皮膚科專家共同研發。