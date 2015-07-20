使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。
所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。
有效溫和潔淨粉刺油性肌膚。刷頭比用雙手更能去除死皮細胞和油脂，而且特別溫和，能呵護細嫩的肌膚。幼長的刷毛末端經兩次打磨，可減少與肌膚的摩擦力，確保溫和潔淨效果。以特別溫和的方式潔面，可締造更健康的肌膚。由多位皮膚科專家共同研發。
多名首屈一指的皮膚科專家共同參與粉刺油性肌膚刷頭的研發過程，確保刷頭衛生，粉刺油性肌膚都可安心使用。
所有 VisaPure 刷頭採用獨一無二的 5 合 1 刷毛技術。每條刷毛均經過兩次打磨，末端如絲般柔軟，確保能在肌膚上順滑滑行。特長的 VisaPure 刷毛為肌膚帶來極致舒適感，每根刷毛比毛孔幼細達 3 倍，濃密的刷毛在每次使用中都可接觸更多毛孔，讓潔面時倍感柔軟舒適。刷毛更特別選用防水物料製造。
輕鬆裝上或拆下刷頭。刷頭容易安裝，可兼容所有 VisaPure 型號。
建議每 3 個月更換一次刷頭，以達至最佳潔淨效果。刷頭更換容易，只需輕輕從潔膚儀拔出即可。
優點
兼容性
服務
方便易用
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