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  • 刷頭有助深層毛孔清潔 刷頭有助深層毛孔清潔 刷頭有助深層毛孔清潔

    VisaPure 深層毛孔清潔刷

    SC5996/00

    刷頭有助深層毛孔清潔

    深層潔淨刷頭的超幼細刷毛比毛孔更細小，可深入潔淨毛孔，有助減少黑頭，令毛孔變得不明顯。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$148.00

    VisaPure 深層毛孔清潔刷

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    刷頭有助深層毛孔清潔

    帶來潔淨及柔嫩的肌膚

    • 深層潔淨
    • 適合每天使用
    • 每隔 3 個月更換一次
    • 容易替換
    讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

    讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

    使用 VisaPure 潔膚可清除更多面部污垢、暗啞及死皮。深層清潔效果讓皮膚能更有效地吸收護膚品，例如乳霜、精華霜及精華液。

    為最佳潔淨而設

    為最佳潔淨而設

    所有 VisaPure 刷頭的刷毛如絲般柔軟，採用經精心挑選的精緻尼龍製成，令刷頭更容易清洗，時刻保持潔淨清新。

    所有皮膚類型適用的深層潔淨刷頭

    深層潔淨刷頭有助令毛孔變得不明顯，並可減少黑頭形成。刷頭結合粗、幼兩款刷毛，較幼的刷毛可深入毛孔，徹底清潔毛孔，而較粗的刷毛可擦走污垢。每 10 位試用的女性，就有 9 位發現毛孔變得不明顯。*

    獨特潔面刷毛組合

    所有 VisaPure 刷頭採用獨一無二的 5 合 1 刷毛技術。每條刷毛均經過兩次打磨，末端如絲般柔軟，確保能在肌膚上順滑滑行。特長的 VisaPure 刷毛為肌膚帶來極致舒適感，每根刷毛比毛孔幼細達 3 倍，濃密的刷毛在每次使用中都可接觸更多毛孔，讓潔面時倍感柔軟舒適。刷毛更特別選用防水物料製造。

    刷頭即插即用，容易裝上及拆下

    輕鬆裝上或拆下刷頭。刷頭容易安裝，可兼容所有 VisaPure 型號。

    每隔 3 個月更換一次

    建議每 3 個月更換一次刷頭，以達至最佳潔淨效果。刷頭更換容易，只需輕輕從潔膚儀拔出即可。

    技術規格

    • 優點

      皮膚類型
      專為各種毛孔粗大的肌膚而設

    • 兼容性

      可配合所有 VisaPure 型號使用

    • 服務

      保用
      2 年保養

    • 方便易用

      更換
      簡便扣合式刷頭
      建議更換
      每 3 個月一次
      防水設計
      可淋浴使用
      容易清洗
      配合潔面產品使用

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