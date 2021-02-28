選擇以已使用食用油和其他植物廢料製成的早餐套裝，一同停用原生塑膠。坊間指已使用食用油或會導致水污染，破壞我們的自然環境——但這並非必然。事實上，已使用食用油可以轉化為一種資源：生物基塑膠*。有了這項突破創新，我們力求轉用既有資源，避免使用由化石燃料製成的塑膠。



以生物基塑膠製作可持續系列早餐套裝，生產過程中的二氧化碳排放量減少了 21%**。減少使用量及增加循環再用，是我們計劃製造耐用產品的重要一環！