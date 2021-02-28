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可持續系列

更美好的早餐
由Philips可持續系列開始

世上第一個以100%生物基塑膠*和已使用食用油製成的早餐套裝。
更美好的地球，更美好的早餐。

可持續系列

探索 Philips 的可持續系列

電熱水煲

電熱水煲
 

每天早上都能輕鬆快速地炮製心愛的提神飲品。

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每天早上都按照您喜歡的方式炮製多士。
 

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咖啡機
 

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攪拌杯

輕盈隨行
攪拌杯

享用美味健康的果汁。

 

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極致早餐套裝

可持續系列

極致早餐套裝


兼具優雅造型與無可挑剔的性能表現，結合可減少碳足印的生物基塑膠。邁向綠色未來的一小步。

世上第一個以已使用食用油製成的早餐套裝*

Breakfast set, product video

Philips Eco Conscious edition, with bio-based material

選擇以已使用食用油和其他植物廢料製成的早餐套裝，一同停用原生塑膠。坊間指已使用食用油或會導致水污染，破壞我們的自然環境——但這並非必然。事實上，已使用食用油可以轉化為一種資源：生物基塑膠*。有了這項突破創新，我們力求轉用既有資源，避免使用由化石燃料製成的塑膠。
 

以生物基塑膠製作可持續系列早餐套裝，生產過程中的二氧化碳排放量減少了 21%**。減少使用量及增加循環再用，是我們計劃製造耐用產品的重要一環！

*機身由 100% 來自已使用食用油和其他植物廢料的PP塑膠製成，以質量平衡為基礎（生物基塑膠 BioPP 佔整體塑膠量 94%）。
**基於使用生物塑膠和 100% 原生塑膠（或原生聚丙烯）生產相同產品計算。

可持續系列
融匯出色設計、
優質性能與可持續創新理念

Philips Eco Conscious edition, made to perform, breakfast set, HD5120

深入探索系列產品

Breakfast set, product video

適合不同家居

適合不同家居

此系列產品採用現代簡約設計，既時尚又具備可持續性。系列產品從大自然中取材，選用沉穩配色和天然材料，放於不同廚房皆同樣美觀。

可回收物料

可回收物料

我們將已使用食用油和其他塑膠廢料轉化為生物基塑膠*。很厲害吧！

持久耐用，融入日常生活

持久耐用，融入日常生活

我們不但以可持續方式生產，製作的產品亦歷久不衰。我們所有產品均採用可回收的耐用物料精心製成。持久耐用。

性能卓越

性能卓越

快速高效地度過每個早上。使用 Philips 的可持續系列，節省時間之餘更可避免產生廚房廢料。

關於可持續系列的更多資訊

取得常見問題解答

甚麼是生物基物料？

生物基物料指由生物產品、可再生的本地農業產品（包括植物、動物和海洋產品）、林業產品或中間原料組成的物料。這種物料的生產時間只需幾年，而且過程中通常需要從空氣抽取二氧化碳，因此能夠抑制全球暖化。

甚麼是化石基物料？

化石基物料指由石化產品製成的物料，是一種生物基物料。這種物料在數億年間由化石轉化為原油，但地球僅有一定數量的原油，終有一天會耗盡，因此這種物料並非可持續，亦不適合循環經濟。其生產時間長達數百萬年，使用壽命結束時更會將二氧化碳釋放到空氣中，對全球暖化產生負面影響。

生物基/化石基有甚麼分別？

生物基物料與化石基物料的主要區別在於，生產化石基物料需要花費更長時間，因此其容易耗盡，可持續性亦欠佳；而生物基物料可透過去除空氣中的二氧化碳重新生產，過程只需幾年時間，因此具備可持續性。

甚麼是生物基聚丙烯？

碳是構成塑膠物料的主要結構元素，來自生物基原料（主要是由植物製成的生物柴油）或化石基原料（產自油田的原油）。由於兩種原料的基礎物料元素同樣為碳，它們可以使用相同的生產線。

甚麼是生物基和化石基塑膠？

它是世上最常見的塑膠物料類型，但作為其物料結構主要元素的碳來自生物基原料，主要源自植物。

甚麼是可再生聚丙烯？

可再生聚丙烯是一種可於使用過程中再生而不會耗盡的聚丙烯，屬於採取化學和機械回收的循環經濟之一部份。

甚麼是循環經濟？

循環經濟是指旨在消除浪費和持續利用資源的體系。 

甚麼是全球暖化？

全球暖化指地球氣候系統的平均氣溫升高，主要由人為引起。人類最大的影響是排放二氧化碳等溫室氣體。燃燒化石燃料是這些氣體的主要產生來源。

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