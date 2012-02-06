Philips Saeco 意式特濃咖啡機除垢劑
為您的特濃咖啡機提供完美保護
定期為您的特濃咖啡機除垢是確保其保持最佳性能的關鍵。這款特製的特濃咖啡機除垢劑能有效清除水垢並防止腐蝕，保護您的設備並延長其使用壽命。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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長時間保持如首杯般的咖啡口感
定期保養您的特濃咖啡機，確保從您的 Saeco 特濃咖啡機中獲得最佳口感和香氣
令咖啡溫度正好能加強味道
除鈣劑能去除吸收熱壺熱量的水垢，從而令您的咖啡機溫度下降。
獨特配方，安全溫和地除垢
Philips Saeco 特濃咖啡機除垢劑的獨特配方能確保徹底除垢，同時不會損害您設備內部的精密零件。
防止系統積聚水垢
機器使用過程中水很自然會產生水垢。這種特製的除鈣劑可讓您的機器遠離水垢，從而得到更好的效能。非常有效，安全及容易使用。
完美除鈣令機器更持久耐用
Philips Saeco 除垢劑能清潔您特濃咖啡機中的所有水路
技術規格
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原產地
- 製造地：
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德國
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耐用性
- 到期日期
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自生產日期起保質期為 38 個月
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技術規格
- 包括
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每次除垢需 250 毫升支裝除垢劑
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包裝
- 數量
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1 瓶 250 毫升
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