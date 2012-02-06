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    Philips Saeco 意式特濃咖啡機除垢劑

    CA6700/00

    為您的特濃咖啡機提供完美保護

    定期為您的特濃咖啡機除垢是確保其保持最佳性能的關鍵。這款特製的特濃咖啡機除垢劑能有效清除水垢並防止腐蝕，保護您的設備並延長其使用壽命。

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    此產品已不再銷售。

    Philips Saeco 意式特濃咖啡機除垢劑

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    為您的特濃咖啡機提供完美保護

    延長您的咖啡機壽命

    • 1 個除鈣週期
    • 250 毫升
    • 減少水垢

    長時間保持如首杯般的咖啡口感

    定期保養您的特濃咖啡機，確保從您的 Saeco 特濃咖啡機中獲得最佳口感和香氣

    令咖啡溫度正好能加強味道

    除鈣劑能去除吸收熱壺熱量的水垢，從而令您的咖啡機溫度下降。

    獨特配方，安全溫和地除垢

    Philips Saeco 特濃咖啡機除垢劑的獨特配方能確保徹底除垢，同時不會損害您設備內部的精密零件。

    防止系統積聚水垢

    機器使用過程中水很自然會產生水垢。這種特製的除鈣劑可讓您的機器遠離水垢，從而得到更好的效能。非常有效，安全及容易使用。

    完美除鈣令機器更持久耐用

    Philips Saeco 除垢劑能清潔您特濃咖啡機中的所有水路

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      德國

    • 耐用性

      到期日期
      自生產日期起保質期為 38 個月

    • 技術規格

      包括
      每次除垢需 250 毫升支裝除垢劑

    • 包裝

      數量
      1 瓶 250 毫升

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